7 yaşımdayken izlediğim ilk opera “Batı Yakası Hikâyesi”ydi. En net hatırladığım Ülkü Duru’nun sahnede devleşen sesiydi. Operadan öyle etkilenmiştim ki ertesi günlerde evdekiler hatta apartmandakiler benim “Maria, Maria” naralarımdan bıkmıştı. Çocukken ilk gidilen opera, bale, tiyatro, dans ya da müzik gösterisi asla unutulmaz. Bundandır ki bu yıl ilk kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart’ın 1791’de bestelediği son operası “Sihirli Flüt”ten yola çıkarak çocuklar için Türkiye’nin ilk çocuk operası Sihirli Flüt’ü (Tamino’nun Rüyası) sahneye uyarladı. Merkezinde insanın yer aldığı eserde, insanı insan yapan erdemleri, sevginin her türlü kötülüğü yenen büyülü gücü ele alınıyor. Çocuklar, eseri izlerken Tamino rüyasında kimlerle tanışacağına, ona bu rüyada hangi sihirli melodilerin eşlik edeceğine ve rüyadan uyanınca Tamino’yu nelerin beklediğine tanıklık edecekler. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Murat Cem Orhan’ın orkestra şefliğini üstlendiği eseri Caner Akın sahneye koyuyor. Caner Akın, yurtdışındaki opera evlerinin insanlara küçük yaşta eğitim verdiğini görünce müthiş heyecanlanmış. Müzikal disiplin ve sanat sevgisinin küçük yaşta çok daha iyi aşılanabileceğini düşünüyor. Yıllarca Türkiye’de çocuk oyunları üzerine çalıştıklarını anlatan Akın, “Çocuk müzikalleri yapıldı ama klasik opera eserleri daraltılarak bir proje yapılmadı. Oysa operaların yapması gereken opera seyircisi yetiştirmek. Hikâye ve müzik olarak uygun eser seçip çocukların seveceği şekilde ana konuyu bozmadan uygun hale getirmek istedik” diyor.





Sihirli Flüt’te de çocukların ilgisini çekmeyecek müzikleri kesip bir çocuk operası haline getirmişler. İlk kez Türkiye’de bir opera evinde böyle bir versiyon sergilenmesi de umut verici. Bu eserin diğerlerinden farkını Akın şöyle özetliyor: “Daha önceki çocuk oyunlarında salonda hep bir uğultu olurdu. Şimdi bu eserde çocukların dikkati sahne ve müzik üzerinde. Full konsantre eseri izliyorlar. Onların dikkatini dağıtmamak için 2 perdelik oyun 35’er dakikalık sergileniyor.”

Provalara çocuk psikoloğu getirten Akın, onun da yönlendirmesiyle eserde ufak değişiklikler yapmış. Ve gelen tepkiler onları inanılmaz mutlu etmiş. Çocukların algıları ve görsel hafızalarının inanılmaz açık olması üzerine Akın, tıpkı yetişkinlere yapılan bir opera eseri gibi titizlikle çalışmış. Çünkü normalde çocuk oyunları toplama dekor ve kostümle gerçekleştiğinden Sihirli Flüt gerek kostümleri gerekse kullanılan ışık ve aksesuvarlarıyla diğerlerinden ayrılıyor. En üst kalitede bir çocuk operası yaptıklarını anlatan Akın, “Bundan böyle sanat yönetmenimizin de yaklaşımıyla klasikleşmiş eserleri çocuk operası şeklinde yapmak istiyoruz” müjdesini veriyor.

7 yaş itibarıyla çocukların izleyebileceği eseri yetişkinler de çok beğeniyor. İyiliğin ve kötülüğün çarpışmasını, erdemli insan olmayı anlatan esere gelmeden ailelerin çocuklara eserin konusunu okuyup anlatmalarını istiyor. Çünkü konuyu anlayan çocuklar büyük bir ilgiyle oyuna konsantre olabiliyor.