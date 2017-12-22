Rakı üretiminde, 2002 yılında tekelin kalkmasının ardından İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, 565 ortak ile rakı üretimi için şirket kurdu. İzinler, 2002 yılında alındı. Türkiye'nin özel ilk rakı üretim fabrikasının temeli, 19 Mayıs 2003 tarihinde, Menderes'teki Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

Üretim, 2004 yılında başladı. Fabrika, yıllık 5 milyon litre üretim kapasiteli projelendirildi; ancak daha üretime geçmeden gördüğü ilgi üzerine fabrikanın projesi 15 milyon litre kapasiteye göre değiştirildi.

Ekrem Demirtaş, 18 Nisan 2016 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Egemen Demirtaş'a devretti ve hisselerini sattı. Devrettiği tarihte şirketin devlete olan borcunun yaklaşık 100 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Maliye Bakanlığı Menderes Vergi Dairesi, gazeteye verdiği ilanda, Türkiye'nin 15 yıllık geçmişe sahip özel ilk rakı fabrikasını, 42 milyon 500 bin TL açılış fiyatıyla açık artırma usulüyle 7 Mart'ta satışa çıkardığını duyurdu. 21 bin 158 metrekare genişliğindeki arsa üzerine yapılı, bahçeli fabrika ve içindeki üretim makineleri, borcu nedeniyle satılacak.

İZTO Başkanı Demirtaş, satış kararını değerlendirerek, "Ben, rakı fabrikasının sahibi değilim. Hisselerimi de devrettim. Hiçbir ilgim yok. Satıştan da bilgi sahibi değilim" dedi.