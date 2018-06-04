Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız araçlara bir yenisi ekleniyor. Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nun (UKAP) ilki sıcak bölgelerde görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

Türk savunma sanayisi firmaları, Savunma Sanayi Müsteşarlığının koordinasyonunda güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunuyor, mevcut ürünlerin kabiliyetlerini artırıyor.

Bu kapsamda, Katmerciler tarafından geliştirilen ve ASELSAN'ın silah sistemiyle donatılan UKAP, başarıyla sonuçlanan hareketli atış testlerinin ardından göreve hazır hale getirildi.

Her tür zorlu koşulu içeren saha testlerine tabi tutulan UKAP'ın hareket performansı ve atış kabiliyeti talepler doğrultusunda geliştirildi. Bu çalışmalarda kara kuvvetleri, emniyet, jandarma gibi kurumların yorum, öneri ve görüşleri de dikkate alındı. Çalışmalar sonunda insansız kara araçlarından ilki operasyonel olarak görev yapabilecek düzeye ulaştı.

UKAP, Katmerciler tarafından geliştirilen ana platform ve ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'nden oluşuyor. Araç, uzaktan kontrol fonksiyonuyla sıcak çatışma alanlarında görev yapabilecek. Araç sahip olduğu özelliklerle karakollarda, şehir içi veya dışındaki operasyonlarda personelin güvenliğini azami düzeyde korunmasına katkıda bulunacak.

Platformun daha gelişmiş ve akıllı versiyonlarına yönelik çalışmalar ise Müsteşarlığın gözetiminde sürdürülüyor.

UKAP, güvenlik güçlerinin insansız kara sistemi ihtiyacının karşılanmasında öncü ürünler arasında yer alıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 20'den fazla platformun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini açıklamıştı.

PARİS'İN YOLUNU TUTACAK



Katmerciler, UKAP'ın uluslararası pazarlarda tanıtımı ve bu alanda iş birlikleri için de çalışmalar yürütüyor.

Paris'te 11-15 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na (Eurosatory) katılacak olan Katmerciler, dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından birinde UKAP'ı görücüye çıkaracak.

Platform daha önce de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, bu ülkenin önde gelen savunma ve havacılık şirketi Deftech'in standında sergilenmişti.



