2017 yılında Zürih'teki Türk Konsolosluğu'na havai fişeklerle yapılan saldırı sonrasında İsviçre Kamu Bakanlığı tarafından açılan davada takipsizlik kararı verilmişti.

Bu durum karşısında mahkemenin bu kararına Türkiye itiraz ederek haksızlık yapıldığını iddia etmiş ve davanın yeniden

görülmesini istemişti.

Zafer Atamer'in haberine göre, Federal Mahkeme Türkiye’nin bu itirazını kabul ederek Kamu Bakanlığı Mahkemesi'nin kararını bozduğunu duyurdu ve davanın yeniden açılmasına karar verdi.

Olayda hiçbir kimse yaralanmamış ancak binanın cephesi tahrip edilmiş ve camları kırılmıştı, olaylar sırasında 1 kişi de tutuklanmıştı, fakat bu kişi konuşmama hakkını kullanarak herhangi bir itirafta bulunmamıştı. Bu yüzden mahkeme konu ile ilgili bilgi alınamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek davayı kapatmıştı.

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