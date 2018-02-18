Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütleri PYD/ PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İspanya'da yayımlanan La Razon gazetesine röportaj verdi.

AA'nın haberine göre, harekatın Türkiye ve ABD arasında çatışma riskini artırmayacağını belirten Önhon, iki ülkenin de DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu ve aralarında iletişim bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin harekatı, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde yaptığına dikkati çeken Önhon, şöyle devam etti:

"Herkes, bu örgütün sınırın diğer tarafında olduğunu ve o bölgeden terörist saldırılar hazırladığını biliyor. Ne biz ne de herhangi başka bir ülke, terör örgütlerinin bize bu kadar yakın olmasına ve Türkiye'ye karşı bir risk oluşturmasına izin verebilir. Askeri operasyonumuz bir terör örgütüne karşı."

"KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYORLAR"

Önhon, Türkiye'nin kendi başına hiçbir destek almadan Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan temizlediğini ve burayı yüzbinlerce insanın geri dönebileceği bir yer haline getirdiğini anımsattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin belirli bir bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını, Kürtler de dahil diğer etnik kökenden gelenleri bile bölgeden attığını ifade eden Büyükelçi Önhon, şunları söyledi:

"Arapları, Türkmenleri kovdular, hatta bazı Kürtleri bile kovdular. Kürtleri temsil etmiyorlar. Harekatın Kürtlere karşı olmadığını açıkça belirtmeliyim. Türkiye'de farklı kökenlerden insanlar yaşıyor; milyonlarca Kürt var. Kürtlerle bizim bir sorunumuz yok, onlar bizim kardeşimiz ve vatandaşımız. Irak gibi diğer ülkelerdeki Kürtleri ile iyi ilişkiler kurduk, onları DEAŞ'a karşı mücadelelerinde destekledik. YPG'ye sempati duymayan bir çok Kürt, öldürüldü, kovuldu veya tutuklandı. YPG o bölgede bir zorba."

Büyükelçi Önhon, PKK'nın AB ve ABD dahil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlandığına, PYD'nin de PKK'nın Suriye kolu olduğuna işaret ederek Türkiye'nin ABD'ye "Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile temizleyemezsiniz." uyarısı yaptığını hatırlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusuna ilişkin bir soru üzerine Büyükelçi Önhon, Türkiye'nin istenilen belge ve kanıtları ABD'ye gönderdiğini kaydederek "Ancak darbenin başında olduğunu halihazırda bilinen bu adam, Pennsylvania'da özgürce yaşıyor. Bunu anlamak zor." dedi.

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