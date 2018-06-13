İzmir Teknoloji Üssü tanıtım programının ardından Aliağa'ya geçen Özlü, Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası'nın yeni tesislerini gezdi. Fabrika Müdürü Haşim Ayten'den bilgi alan Özlü, işçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, fabrika yetkilileriyle basına kapalı görüştü.
Bakan Özlü, daha sonra Menemen ilçesinde bir plastik fabrikasını ziyaret etti. İzmir programı kapsamında Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği'ni de ziyaret eden Özlü, dernek üyeleriyle sohbet etti.
Özlü, bugün tanıtım programına katıldığı İzmir Teknoloji Üssü hakkında dernek üyelerine bilgiler vererek, projenin gayrisafi milli hasılaya 25 milyar liralık katkı ile 40 bine yakın istihdam sağlayacağını, 800'e yakın şirketin nitelikli işler yapmasının önünü açacağını söyledi.
Bakanlık görevine geldikten sonra İzmir için iki hayali olduğunu anlatan Özlü, şöyle devam etti:
"Birisi teknoloji üssü İzmir, öbürü de İzmir'e bir mega endüstri bölgesi yapmak. Singapur, Malezya örneklerinde olduğu gibi. 3 bin hektar civarında bir alana sahip, yüksek teknolojili üretimlerin yapıldığı, devletin araziyi satmadığı, arazinin kullanım hakkını verdiği, altyapısını devletin yaptığı, sanayicinin sadece kazmayı vurup fabrikasını kurduğu, hatta fabrikasını bile devletin hazırladığı bir yapılanma. Dünyada örnekleri var. Keşke bu ölçekte bir yer bulabilmiş olsaydık, bugün onun da imzasını atardık. Teknoloji üssü için yer bulduk, mega endüstri bölgesi için yer bulmada sıkıntılarla karşılaştık. Çünkü ölçeği büyüttüğünüz zaman sulak alanla, zeytinlik bahçesiyle, meskun mahalle karşılaşıyorsunuz. Bundan vazgeçmedik ama yer bulmada zorlandık. Yer bulabilsek bugün onun da imzasını atardık."
"TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE SIÇRAMA YAPABİLİR"
Bakan Özlü, Türkiye'nin bir sıçrama yapmasını istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin sıçrama yapabileceği alanların başında teknoloji geliyor. Teknoloji üreten bir Türkiye sıçrama yapabilir. Bizim aslında tek açığımız var, teknoloji açığımız. Türkiye ne zaman teknoloji üreten bir ülke olur ise otomatik bir şekilde Türkiye'nin cari açığı, dış ticaret açığı kapanacak. Bundan emin olun." diye konuştu.
Türkiye'nin sattığı ürünlerin katma değerinin çok düşük olduğunu, kilogram başına ihracat değerinin 1 dolar 44 cent ila 1 dolar 60 cent arasında değiştiğini dile getiren Özlü, daha yüksek katma değerli, daha fazla kar getiren, daha fazla para bırakan işlere odaklanılması gerektiğini söyledi.
Özlü, bunun da teknolojiyle olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sattığımız belli, aldığımız belli. Ciddi bir cari açımız var. Rakamlar açıklandı, 7,4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Bunun tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor. Yüksek katma değerli ürün demek yüksek teknolojili ürün demek. Örnek vereyim, bir şey yapmak için ithalat yapıyoruz. Mesela biz 10 dolara alıyoruz üzerine bir işlem gerçekleştirip 11 dolara satıyoruz. Katkımız ne, 1 dolar. 1 dolar kazanıyoruz. Şu andaki yapının genel ifadesi. Ne zamanki biz 10 dolara aldığımızı 20 dolara satarsak, üzerine bir işlem gerçekleştirip 20-25 olara satarsak, kattığımız değer 10 dolar daha olursa işte o zaman bizim dış ticaret açığımız, cari açımız kapanacak. Bunun da tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor."
Özlü, Türkiye'nin artık tasarım yaptığına dikkati çekerek, esas getiren kar getiren, para bırakan işlerin tasarım yoğun faaliyetler olduğunu belirtti.
Türkiye'nin imalat sanayisini ikiye katlamak istediklerini anlatan Özlü, "Bunun için de odak sektörlere yoğunlaşacağız. Çok güzel bir program hazırladık. İnşallah gelecek dönemde uygulamalarımızla Türkiye'nin bir sanayi potansiyeli, kapasitesi var, bunu ikiye katlayacağız. Yanına bir tane daha koyacağız." ifadelerini kullandı.
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