Türkiye'nin sınır kapılarından 5.2 milyon araç geçiş yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Suriye sınırındaki Akçakale, Nusaybin ve Yayladağı kara hudut kapıları kapalı durumda bulunuyor. Talep olması halinde Akçakale'den insani yardım malzemelerinin geçişine izin verilirken, Yayladağı'ndan da yolcu geçişi yapılabiliyor. Nusaybin Kara Hudut Kapısı ise iç gümrük olarak değerlendiriliyor.
Yine Suriye sınırındaki Karkamış, Öncüpınar, Cilvegözü kara hudut kapılarıyla Çobanbey Demiryolu Hudut Kapısı ise faal hizmet veriyor. Irak sınırındaki Habur ve Üzümlü gümrük kapıları çalışmaya devam ederken, İran'a geçişlerde ise Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları faal kullanılıyor.
Dilucu Gümrük Müdürlüğü Nahçıvan; Aktaş, Sarp ve Türkgözü gümrük müdürlükleri Gürcistan sınırında hizmet veriyor. Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarından geçişler devam ediyor.
Yunan gümrük memurlarının grevi nedeniyle araç ve yaya geçişine bir gün kapalı kalan Pazarkule ve İpsala gümrük müdürlükleri de 20 Ekim'den itibaren açıldı. Buna göre, Türkiye'nin 18 kara hudut kapısında faal hizmet veriliyor.
KAPILAR MODERNİZE EDİLİYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kara hudut kapılarının modernizasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Habur ve Sarp kapılarının modernizasyon çalışmaları devam ederken, Gürbulak, Kapıköy ve Türközü kapılarının yeniden inşası için hazırlıklar başladı.
Hamzabeyli'nin yeniden inşa edilmesi planlanırken, Kapıkule ve Dereköy kapıları yapılandırmaya tabi tutulacak.
EN FAZLA YOLCU SARP'TAN GEÇTİ
Bu yılın 9 aylık döneminde kara hudut kapılarından 9 milyon 577 bini giriş ve 9 milyon 248 bini çıkış olmak üzere 18 milyon 825 bin yolcu geçiş yaptı. Kapılardan geçen araç sayısı da 2 milyon 584 bini giriş ve 2 milyon 578 bini çıkış olmak üzere 5 milyon 162 bin oldu.
En fazla yolcu geçişi yapılan kapı 5 milyon 434 bin yolcuyla Sarp Sınır Kapısı oldu. Yolcu geçişinde burayı 3 milyon 920 bin kişiyle Kapıkule takip etti.
En çok araç geçişi ise 1 milyon 323 bin ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Bu kapıyı 1 milyon 74 bin araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı izledi.
- Türkiye sınır kapıları
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- Türkiye sınır kapıları yolcu geçişi
- gümrük ve ticaret bakanlığı
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