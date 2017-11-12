Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasını yaptı.
Büyükelçiliğin açıklamasına göre, FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin asıl planlayıcısı olduğu ve hukuki yollarla ABD'den iadesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm bu suçların arkasındaki kişi olan Fetullah Gülen'in hala ABD'de sığınak bulabiliyor olması, Türk halkında derin bir rahatsızlık ve şaşkınlık meydana getirmektedir. FETÖ'nün suçluluğunu ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili iade anlaşması koşullarına göre Gülen'in iadesiyle ilgili gerekçeleri tam anlamıyla kavramaları için ilgili Amerikan kurumlarındaki kişilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."
"İDDİALAR TAMAMEN YALAN, GÜLÜNÇ VE TEMELSİZDİR"
Türk Hükümeti'nin ve Türk halkının, yargılanması için elebaşı Gülen'in derhal Türkiye'ye iade edilmesini beklediğine vurgu yapılan açıklamada, "Mart 2017'de söylediğimiz gibi, Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." ifadesi kullanıldı.
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı Robert Kelner, dün yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında Amerikan medyasında çıkan "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok konudaki iddiaları "yalan ve çok çirkin" olarak nitelendirmişti.
Cuma günü konuyla ilgili bir haberinde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, aralık ayında Flynn ve Flynn'in oğlu ile bazı Türk yetkilileri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti.
— TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) November 11, 2017
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