Türkiye'nin yetenek açığı yüzde 66

Dijitalleşmenin tetiklediği yetenek devrimi teknoloji, dijital transformasyon şirketleri hızla dönüştürürken, bu şirketlerin ihtiyaç duydukları yetenekler de hızla değişiyor ve artık aranılan yeteneği bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun sonucunda ise Türkiye'nin yüzde 66 gibi bir oranla liste başlarında yer aldığı yetenek açığı sorunu ortaya çıkıyor.

Dünya genelinde yetenek açığı ile karşı karşıya olduklarını belirten küresel işverenler, bu zorlukla karşılaşmaların en büyük üç nedenini; aday olmaması (yüzde 24), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 19) ve adayların deneyimsizliği (yüzde 19) olarak açıklıyor.

Türkiye'de ise en büyük üç neden adayların deneyimsizliği (yüzde 35), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 20) ve adayların teklif edilenden daha yüksek ücret talep etmesi (yüzde 18) şeklinde.

Robotlar gerçekten işlerimizi elimizden almaya mı başlayacak?

ManpowerGroup markalarından biri olan Experis Avrupa Gelişen Pazarlar Operasyon Müdürü Vittorio Zandomeneghi, yetenek açığı sorunu ve Experis'in Türkiye istihdam pazarına girişi hakkında şunları söyledi:

"McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bugünün çalışanlarının yaptığı işlerin yüzde 45'i, mevcut teknoloji kullanılarak otomatize edilebilir. Peki bunun şirketler ve çalışanlar için anlamı nedir? Yakında robotlar gerçekten işlerimizi elimizden almaya mı başlayacak? Kesinlikle hayır. Bunun anlamı şu; doğrudan ve tekrarlı meslekler kısa bir süre içinde makinelere devredilebilir.

Böylece insanlara ise daha tatmin edici meslekler kalacaktır. Yaratıcılık, duygusal zeka ve bilişsel esneklik gibi yetilerde insan üstünlüğü baki kalacaktır. Yani dijital dönüşümün iş gücü için olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz ancak bu etkilerden faydalanabilmek için doğru becerilere sahip olmak gerekir. Yetenek devrimi çağında hem şirketler hem de bireyler değişime hazır olmalıdır. Bir çalışan olarak değerimizi korumamızın ve aynı zamanda şirketlerin aradığı yeteneği bulabilmesinin tek yolu budur. Yetenek açığı tuzağından kurtulmak için başka çaremiz yok. Teknolojik gelişmeleri veya küreselleşmeyi durduramayız ama çalışanlarımızı ve kuruluşları güçlendirmek için yeteneğe yatırım yapabiliriz.

Bu nedenle işe alımlarda da ibremiz mevcut becerilere değil, öğrenme kapasitesine odaklanmalıdır. İçinde bulunduğumuz zaman, bu dönüşüme ayak uydurmak için agresif bir iş gücü geliştirme çalışmasına başlamanın tam zamanı. Biz de Experis olarak Türkiye'deki yetenek açığının kapanması için çalışacağız."