Türkiye'nin yetenek açığı yüzde 66

Dijitalleşmenin tetiklediği yetenek devrimi teknoloji, dijital transformasyon şirketleri hızla dönüştürürken, bu şirketlerin ihtiyaç duydukları yetenekler de hızla değişiyor ve artık aranılan yeteneği bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun sonucunda ise Türkiye'nin yüzde 66 gibi bir oranla liste başlarında yer aldığı yetenek açığı sorunu ortaya çıkıyor.
Dünya genelinde yetenek açığı ile karşı karşıya olduklarını belirten küresel işverenler, bu zorlukla karşılaşmaların en büyük üç nedenini; aday olmaması (yüzde 24), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 19) ve adayların deneyimsizliği (yüzde 19) olarak açıklıyor.
Türkiye'de ise en büyük üç neden adayların deneyimsizliği (yüzde 35), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 20) ve adayların teklif edilenden daha yüksek ücret talep etmesi (yüzde 18) şeklinde.
Robotlar gerçekten işlerimizi elimizden almaya mı başlayacak?
ManpowerGroup markalarından biri olan Experis Avrupa Gelişen Pazarlar Operasyon Müdürü Vittorio Zandomeneghi, yetenek açığı sorunu ve Experis'in Türkiye istihdam pazarına girişi hakkında şunları söyledi:
"McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bugünün çalışanlarının yaptığı işlerin yüzde 45'i, mevcut teknoloji kullanılarak otomatize edilebilir. Peki bunun şirketler ve çalışanlar için anlamı nedir? Yakında robotlar gerçekten işlerimizi elimizden almaya mı başlayacak? Kesinlikle hayır. Bunun anlamı şu; doğrudan ve tekrarlı meslekler kısa bir süre içinde makinelere devredilebilir.
Böylece insanlara ise daha tatmin edici meslekler kalacaktır. Yaratıcılık, duygusal zeka ve bilişsel esneklik gibi yetilerde insan üstünlüğü baki kalacaktır. Yani dijital dönüşümün iş gücü için olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz ancak bu etkilerden faydalanabilmek için doğru becerilere sahip olmak gerekir. Yetenek devrimi çağında hem şirketler hem de bireyler değişime hazır olmalıdır. Bir çalışan olarak değerimizi korumamızın ve aynı zamanda şirketlerin aradığı yeteneği bulabilmesinin tek yolu budur. Yetenek açığı tuzağından kurtulmak için başka çaremiz yok. Teknolojik gelişmeleri veya küreselleşmeyi durduramayız ama çalışanlarımızı ve kuruluşları güçlendirmek için yeteneğe yatırım yapabiliriz.
Bu nedenle işe alımlarda da ibremiz mevcut becerilere değil, öğrenme kapasitesine odaklanmalıdır. İçinde bulunduğumuz zaman, bu dönüşüme ayak uydurmak için agresif bir iş gücü geliştirme çalışmasına başlamanın tam zamanı. Biz de Experis olarak Türkiye'deki yetenek açığının kapanması için çalışacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.