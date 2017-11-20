Gazete Habertürk'ün haberine göre 2016 yılında Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap okundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre ise günde ortalama 1 dakika.

İnternetten kitap satışı yapan İdefix’in verilerine göre, Türkiye’de en fazla kitap okuyan şehir Ankara. Türkiye’de en çok okunan yazar ise Stefan Zweig. Listede Zülfü Livaneli, Yuval Noah Harari, Yaşar Kemal, George Orwell, Jules Verne de bulunuyor.

Ankara’yı sırasıyla İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Tunceli izliyor. En az kitap okuyan şehir ise Şanlıurfa. Şanlıurfa sınırlı okumalarını yaparken, tercihi Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Sabahattin Ali’den yana kullanıyor. Şanlıurfa’yı sırasıyla Yozgat, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş takip ediyor.

En fazla okunan yazarlardan biri olan Hasan Ali Toptaş, “13 yaşımdan beri yazıyorum. 43 yıl sonra okunuyor olması eşyanın tabiatına uygun. Okunmasaydım üzülmezdim. Yazmak için yazıyorum”