Türkiye oyuncakta TÜYAP ile Orta Doğu’nun merkezi olacak

15 yıldır OYDER tarafından desteklenen İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP iş birliği ile 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
OYDER Başkanı Yakup Kireçci, hem katılımcı hem iş hacmi olarak şimdiye kadar ki en büyük fuarlarını gerçekleştireceklerini belirterek, “TÜYAP’ın desteği ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’nın içinde bulunduğu bölgenin en büyük fuarı olacağız.” dedi. Salon 12’de 10 bin metrekarelik alanda 50’ye yakın ülkeden misafir ağırlayacaklarını söyleyen Kireçci, fuarda 100 binlerce dolarlık iş bağlantılarının yapılacağını kaydetti.
ROBOTLAR ŞOV YAPACAK
İhtisas fuarı olarak öne çıkan fuarda oyuncak robotların şovlarının izleneceğini, fuara teknolojinin damga vuracağını anlatan Kireçci, şunları kaydetti:
“Teknoloji önümüzdeki 50 yılın ana mesleği olacak. Şu anda 2 yaşındaki çocukların elinde tabletler var. Her türlü aplikasyonu kullanabilen yeni bir jenerasyon var karşımızda. Robotik kodlama, teknoloji dersleri tüm okullarda veriliyor, artık müfredata girdi. Bu yüzden teknolojik oyuncaklar da çok önemli. Düzenleyeceğimiz oyuncak fuarında son teknoloji helikopterler, dronelar, uzaktan kumandalı arabalar, uçaklar, robotlar olacak. Fayda merkezli, yenilikçi ve yaratıcı ürünlerimiz bulunacak. Bu oyuncakların ses getireceğine ve ilgi çekeceğine eminiz.”
OYUNCAK BİR EĞİTİM ARACIDIR
Türkiye oyuncak sektörünün her yıl katlanarak büyüdüğünü, oyuncak perakendesi cirosunun 1.5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kireçci, “Yıllık oyuncak harcaması tutarı ABD’de 400, Avrupa’da 150-450, Japonya ve Avusturalya’da 500 dolar. Biz de 32 dolar seviyesinde ancak bu rakam her yıl yükseliyor. Artık oyuncağın bir eğitim aracı olduğunu kavramaya başladık. Bilinçli ebeveynler arttıkça oyuncağın doğru alımı ve yönlendirmesi de artmış durumda” şeklinde konuştu.
DÜNYA İLE REKABET EDEBİLECEK
Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise, “Oyuncak sektörünün bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmet anlayışı ve hedef odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri ile fuarı zirveye taşıyacağız” dedi. Ulusoy, hedeflerinin 1-2 yıl içinde fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile rekabet edebilecek konuma ulaştırmak olduğunu vurguladı.
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