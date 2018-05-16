Türkiye ramazanın ilk gününde iftar sofralarında buluştu

İstanbul'da Fatih Belediyesi'nce ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Meydandaki iftar öncesi mehter takımı konser verdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İftara, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, iftar öncesi İstanbulluların Ramazan ayının ilk orucunu açmak için Sultanahmet Meydanı’na akın ettiği görüldü. Yer bulamayanların çimlerin üstünde iftar yaptığı meydanda, kimi vatandaşların sahur için de hazırlık yapması dikkati çekti. Ayrıca iftar öncesi tahta bacak Nasreddin Hoca ve hokkabazların gösterileri çocuklar tarafından ilgi gördü.

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde de dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş, iftar yaptı. Türbeye çıkan yollarda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, seyyar satıcılardan sirke ve tülbent satın aldı, bazıları yere bez sererek sofra kurdu. Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla sirke ve ekmek ile oruçlarını açtı.

EDİRNE

Manevi iklimi daha fazla teneffüs etmek isteyen inananlar oruçlarını açmak için Selimiye Camisi avlusuna ve cami yakınına Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kurulan iftar çadırına geldi.

Çadırda vatandaşlara çorba, kavurma, pilav ikram edildi. Kimi vatandaşlar ise kendi getirdikleri yiyeceklerle iftar sofrası kurdu. Türkiye'de orucun en geç açıldığı şehirde ezanın okunmasıyla önce dualar edildi, ardından iftar yapıldı. Edilen duada İsrail'in katliamında yaşamını yitiren Filistinli şehitler de unutulmadı.

KAYSERİ

Kayserili vatandaşlar, tasavvuf ilminin öncüsü Hazreti Mevlana'nın babasından ilim alan ve Mevlana'nın manevi eğitimiyle ilgilenen Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesine akın ederek, ilk iftarlarını burada yaptı. Seyyid Burhaneddin'in merkez Melikgazi ilçesindeki türbesinin yer aldığı, çam ağaçlarının gölgesindeki yeşil alan, ilk iftarda vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin kişiye iftar sofrası kurulurken Seyyid Burhaneddin'in türbesi de ziyaret edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk iftarı üniversite öğrencileriyle birlikte yaptı.

Şahin, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki Ata Park'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da iftarları halkla birlikte yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, ilk iftarı da üniversitelilerle yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şahin, kentin 6 bölgesinde ramazan boyunca toplam 300 bin kişiye iftar vereceklerini, kültürel maneviyatı da zenginleştirecek etkinlikler organize edeceklerini söyledi.

MALATYA

Malatya'da vatandaşlar bazı belediyelerin kentin farklı yerlerine kurdukları çadırlarda ilk iftarını yaptı. Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Valiliği önünde kurulan çadıra gelen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde kurulan çadırda vatandaşlar ilk iftarını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca eski SSK binası alanına kurulan çadıra gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla ilk iftarı açmanın heyecanını yaşadı.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 24 Nisan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören depremzedeler, ilk iftarını konteynerlerde yaptı. Depremin ardından evleri hasar gördüğü için konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açarak, dua etti.

BAYBURT

Bayburt'ta vatandaşlar, ilk iftarlarını Selçuklu döneminin kentteki görkemli yapılarından Taşhan'da açmanın mutluluğunu yaşadı. Bayburt Belediyesince organize edilen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Mete Memiş, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

SİİRT

Siirtli vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin kurduğu bin 500 kişilik iftar sofrasında iftar yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kamu kurum müdürleri akşam ezanının ardından, ilk iftarını yaptı.

AMASYA

Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, kentte 154 yıldır sürdürülen geleneği bu ramazanda da yaşatıyor.

1860'lı yıllarda Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından ramazanda iftar ve sahur saatlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan top, bugün de işlevini yerine getirdi. 1,5 asırdır kullanılan topu bu kez Belediye Başkanı Cafer Özdemir ateşledi.

Amasyalılar top atışıyla orucunu açtı.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteyner Kenti'nde kalan Suriyeli Türkmenler, ramazanın ilk orucunu kaldıkları konteynerlerde açtı. Konteyner kentteki kadınlar, iftar yemeği için hummalı bir çalışma yaparken, erkekler ise çeşmelerden sofralara içme suyu taşıdı.

Suriyeli Türkmenler, ezanın okunmasıyla dualarını edip oruçlarını açtı. Kamptaki diğer Suriyeli aileler de yemeklerini birbirleriyle paylaşarak ilk iftarlarını yaptı.

ANTALYA

Antalya'nın Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ezanın ardından vatandaşlar, din görevlilerinin duasıyla bu yılki ilk orucunu açtı.

BURDUR

Burdur Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ramazanın ilk iftarını şehit ve gazi aileleri için verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han'da düzenlenen iftara yaklaşık 350 kişi katıldı.

Ezan okunmasıyla oruç açıldı, dua edildi.

BATMAN

Batman Belediyesince Atatürk Parkı'nda kurulan kurulan 3 bin kişilik iftar çadırında vatandaşlar, ezanla birlikte oruçlarını açtı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Aksoy, yaptığı konuşmada, Batman'da ilk defa 2017'de başlattıkları iftar sofrası uygulamasını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ELAZIĞ

Elazığ Belediyesince Ahmet Aytar Meydanı'nda kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında vatandaşlar ezanla birlikte oruçlarını açtı.

MARDİN

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in yaptığı duayla oruçlar açıldı.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki otoparkta oluşturulan aşevine gelenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye bürokratlarıyla ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Servis masasının arkasına geçip yemek dağıtan Aktaş, ezanla birlikte vatandaşlarla iftar etti.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan iftar çadırında 750 kişiye yemek verildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da eşi Hacer Yılmaz ile ilk iftarını burada açtı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ramazan ayının ilk günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, beraberindekilerle Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent kavşağındaki polis asayiş uygulama noktasını ziyaret etti.

Dinç ve beraberindekiler, burada okunan ezanın ardından görevli polis memurları ile oruçlarını açtı. Edilen duanın ardından polis ekipleri uygulamalarını sürdürdü. Öte yandan ekipler, yolda oruçlarını açmak zorunda kalan vatandaşlara su ve hurma ikram etti.

KİLİS

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kaldıkları Kilis'teki konteyner kentlerde oruçlarını açtı.

Yaklaşık 16 bin kişinin barındığı Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde Suriyeli kadınlar iftar hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Çocukların akşam ezanının okunmasını oyunlar oynayarak beklediği konteyner kentte, bir ramazana daha vatanlarından uzakta girmenin hüznünü yaşayan Suriyeliler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

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