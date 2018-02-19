Türkiye, Rusya, İran dışişleri bakanları Astana'da toplanacak!

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılması planlanan zirveden iki hafta önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde bir araya geleceği belirtildi.

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