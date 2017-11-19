Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Suriye'yi görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile saat 11.00 sularında başlayan toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, dün üç ülkenin üst düzey memurlarının Tahran'a bir araya gelerek ön hazırlıkları yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda da 22 Kasım'da Soçi'deki zirvede gündeme gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Zirvenin amacının bugüne kadar üç garantör ülkenin Suriye konusunda neleri başardığını ve bundan sonra hangi adımları atması gerektiğini değerlendirmek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Astana süreciyle beraber Rusya ile birlikte özellikle sahada ateşkesin tesis edilmesi, gerginliği azaltıcı bölgelerin oluşması kapsamında olumlu anlamda çok mesafe katettik. Geçen seneye göre sahadaki şartlar çok daha iyi durumda. Ama siyasi çözüm olmadan bunun sürdürülebilmesi, bir taraftan DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da siyasi sürece de ağırlık vermemiz gerekiyor."

Çavuşoğlu, Soçi'deki zirvede liderlerin değerlendirmesinin ardından alınan kararlar çerçevesinde üç ülke olarak çalışmaların yoğunlaştırılarak devam edeceğini dile getirdi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin Rusya'nın Soçi kentinde yapmayı planladığı "Suriye Halkları Kongresi"ne davet edilip edilmemesine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Elbette PYD, YPG konusunda hassasiyetimiz ortadadır. Bunun, yani herhangi bir toplantıya katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söylemiştik. Bizim bu hassasiyetimiz devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin muhatabı olan Rusya ve İran da bu hassasiyetimizi çok iyi biliyor."

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gözlemcilerin konuşlanma sürecine de değinerek Türkiye'nin bölge içerisinde, Rusya ve İran güçlerinin de dışarısında en kısa sürede konuşlanması konusunu da kısaca ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "(İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem güçlerinin konuşlanması) Zirve öncesinde genelkurmay başkanlarımız da güvenlikle ilgili arkadaşlarımız da bir araya gelecekler. Bu teknik detayları kendi aralarında görüşerek zirveye rapor edecekler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Kasım'da Soçi'de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile gerginliği azaltma bölgelerindeki faaliyetler, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm sürecini ele alacaklarını duyurmuştu.