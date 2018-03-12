Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Ekaterina Atalık, namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Eş puanlı sporcular kadın büyük usta Kübra Öztürk ikinci, Handenur Şahin ise üçüncü sırayı aldı.

9 tur boyunca zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada 47 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 103 sporcu mücadele etti.