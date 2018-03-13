Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), ABD’li bir şirketten görüntü simülatörü satın alıyordu ve bunun için firmaya yılda 2 milyon dolar ödeniyordu. Görüntüyü anlık olarak üreten bu simülatörler, istenilen operasyon koşullarını, karlı-güneşli hava, gecegündüz efekti gibi anlık olarak oluşturabiliyor.
TEKNOLOJİLER BULUŞACAK
ABD ordusuna ve ABD devlet kurumlarına savunma sistemi satma yetki ve sertifikasına sahip Quantum 3D INC, Quantum 3D Goverment Systems adlı bu kardeş şirketlerin satın alınma sürecinde ABD, 18 ay boyunca izinler konusunda işi yokuşa sürdü. HAVELSAN, yoğun uğraşlar sonucunda bu stratejik savunma sanayii şirketini kayyumdan satın aldı.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre HAVELSAN, ABD şirketini satın alarak üç hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor: “ABD’deki Silikon Vadisi ile Türk savunma şirketlerinin teknolojileri buluşacak, birleşmeler olacak. Immit Generator (IG), teknolojisi Türkiye’ye transfer edilecek. Bunu bir Türk şirketi üretecek. Böylelikle yılda 2 milyon dolarlık ithalat ürünü, Türkiye’nin sahibi olduğu firmadan alınacak. HAVELSAN ya da Türkiye’nin başka savunma firmalarının ürünlerinin ABD’ye satılabilmesi için kapı açılacak. Türkiye’nin almakta güçlük yaşadığı bazı silah sistemleri, mühimmat ya da yazılımların alımı bu firma üzerinden yapılabilecek.”
ŞİRKETLE MART 2015’TE EL SIKIŞTILAR
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HABERTÜRK’ün bu gelişmeye ilişkin sorusu üzerine, kararın 2013’te verildiğini, Mart 2015’te şirketin sahibi ile el sıkıştıklarını söyledi. Normal koşullarda bu tip şirketlerin devir süreçlerinin 1-3 ay sürdüğünü belirten Atalay, “Bizimki 18 ay sürdü. Proseste olmamasına rağmen bilirkişi atadılar. Vakıf mütevelli heyetini bilgilendirmek istediler. Şirkete uzman bir asker atadılar. Meseleyi 18 ayda çözdük. Şirketin yüzde 100’ü artık bizim” dedi. Atalay, simülatörlerin beynini ABD’den alınan şirketin ürettiğini, gövdesinin ise Türkiye’de üretildiğini söyledi.
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