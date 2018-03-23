Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde soruları yanıtlayan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye sermaye piyasalarının durumu, derinleşmesi hedefi ve görünümü konusunda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Başbakan yardımcımız Mehmet Şimşek koordinasyonunda Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesi için çalışıyoruz. 2018 yılı bildiğiniz gibi pozitif ve büyük ve çok nitelikli halka arzlarla başladık. Daha ilk çeyrekte piyasa büyüklüğü 12 milyar lira olan şirketlerimizi borsamızda halka arzı gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde birçok nitelikli yatırımcı dostu ölçeğini yakalamış şirketlerimiz borsamızda halka arz ediliyor olacak. Bunlardan biri de bu yıl içerisinde gerçekleşecek Borsa İstanbul'un halka arzı."

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Karadağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Temel analiz noktalarındaki negatif göstergelere rağmen, biasla da hareket edilse, negatif göstergelere rağmen, Türkiye'ye rağmen, dolar bazında yüzde 20'lere varan getiri elde edebiliyorlar, Türkiye´ye yatırım yaptıklarında. Başka böyle yüksek getiri sağlayan gelişmekte olan bir ekonomi yok. Bakıyorlar, bizim şirketlerimizi bizden daha iyi analiz ediyorlar. Getiri olduğu için, dinamik nüfuslu bir ekonomi olduğu için yatırımlara devam ediyorlar. Her halka arzda neden yüzde 80'in üzerinde yabancı yatırımcı geliyor. Şirketlerde çok ciddi getiri var. Geçen sene lira bazında yüzde 47'nin üzerinde getiriyle kapattık BIST'te."

Karadağ, "Çok ciddi bir getiri var. Bir tarafta bu parametreler, diğer tarafta da parasal sıkılaştırma tabii ki süreci etkiler. Ancak şunu unutmamak lazım; artık, son on yılda equity gibi klasik ürünler kalmadı. Daha hibrit ve iç içe geçmiş ürünler sermaye piyasalarında gündemde. Önümüzdeki dönemde de ben sermaye piyasamızda hibrit ürünlerin daha önce çıkacağını düşünüyorum. Bu risk ve getiriyi, değişik ürünleri yatırımcı iştahına ve sektörlere göre harmanlayabiliyor yatırımcılar" dedi.

"YABANCI İLGİSİ ÇOK FAZLA"



Karadağ, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek´in şirketlere "Halka açılın" çağrısına ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Hedeflediğimiz hem bireysel hem kurumsal yatırımcı tabanını genişletip derinleştirmek; bu nitelikli ürünlerle mümkün. Bizde genelde Türk şirketleri halka arz ediliyor. Halka arzlara da yabancı ilgisi hayli yüksek. Biz yerli yatırımcı ilgisini de biraz daha yukarı yönlü hareket ettirmek istiyoruz. Bu amaçla hisse yatırımını özendirici tanıtım ve teşvik paketleri üzerinde çalışıyoruz."

Dünyada para politikalarının sıkılaşması sürecinin etkileri konusunda değerlendirmeler de yapan Karadağ şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir ABD Merkez Bankası´nın Türkiye ekonomisinde belirleyici olduğunu ve yakından izlendiğini biliyoruz. Ama şunu gözden uzak tutmamak lazım: Para politikasının bir alanı var. O alanın ötesinde, reel ekonomiyi ciddi anlamda pozitif veya negatif etkilese de, sıkı para politikalarının sıkılaşması ise bize para akışlarının kısmen daha zorlaşacağı anlamına gelir ve bu konuda tedbirler almalıyız. Ama en temelde yatırımcılar son beş yıla baktığınızda para politikası parametresini takip ediyor yatırımcılar. Rating kuruluşlarını takip ediyorlar. Ama en önemlisi getirilerini çok iyi analiz edip takip ediyorlar."