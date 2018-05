Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Tuzla'da bulunan Taptuk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hazır bulundu.

Ayrıca, şampiyon milli sporcular Taha Akgül, Nur Tatar ve Rukiye Yıldırım ile Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Enes Telli de etkinliği takip edenler arasında yer aldı.

BAKAN BAK: BURADA BİR DEVRİM VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün uygulama safhasına geçtiklerini belirterek, "Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor." dedi.

Projenin tüm ülkeyi kapsadığını anlatan Bakan Bak, "Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk sporuna hizmet için çok sayıda tesis yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz."

Osman Aşkın Bak, her öğrencinin kendileri için değerli olduğuna değinerek, "Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel bir olayı başlatıyoruz ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

AKÇA: ÇOCUKLARIMIZI HAYATA İYİ HAZIRLAMALIYIZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin destekçisi olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin geleceği olan çocuklara hizmet etmenin önemini anlatan Akça, "Çocuklarımızı hayata iyi hazırlamalıyız. Yapılacak bu çalışmalar da gençlerimizi hayata daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu projeyi, geleceği tasarlamanın bir parçası olarak görüyoruz. Biz de Turkcell olarak ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Finanse ettiğimiz çok değerli bir proje. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeyi bize anlattığında çok heyecanlandık ve destekçisi olmaya karar verdik. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, projeyle ilgili protokole birlikte imza attılar.

İmzaların ardından tüm katılımcılarla birlikte kurdele kesimi yapılırken, son olarak da iki bakan öğrencilere yönelik tarama çalışmalarını inceledi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON ÖĞRENCİ TARANACAK

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamında, ilk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerinin, bilimsel verilerle ortaya çıkartılacağı aktarıldı.

Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesinin ve Türkiye'nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Hedefin, tarama yapılacak çocukların yüzde 10'uyla temel eğitime devam edilmesi olduğu vurgulanırken, oluşturulacak geniş sporcu havuzuyla, içlerinden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarının çıkacağı elit sporcular yetiştirileceği dile getirildi.

Proje kapsamında 81 ilde 24 bin okulun 135 uzman birim tarafından taramasının yapılacağı belirtildi.

BAKAN YILMAZ: TOPLUMUN KALKINMASI İÇİN YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu belirterek, "Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir." dedi.

Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tamamlanan bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, her öğrencinin, kendine uygun spor alanında lisans alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedeflediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecektir. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil etmektedir. Bunun en son örneği Rukiye Yıldırım'dır."

Rukiye Yıldırım'ın Ankara Mamak'taki ortaokul, lise eğitimi sırasında keşfedildiğini kaydeden Yılmaz, Yıldırım'ın, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yetenek taraması sonrası keşfedilecek yetenekli öğrencilerin uygun eğitimle uluslararası arenada Türkiye'yi hakkıyla temsil edeceklerine inandığını aktararak, "Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN GELİŞİMİNE İVME KAZANDIRACAK"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de bugünün hem spor hem gençler hem de eğitim adına çok önemli bir gün olduğunu belirterek, bu hareketle gençlerin hem fiziksel hem ruhsal hem de bilgi noktasında gelişimine ivme kazandırılacağını söyledi.

Eğitimin bir parçası olarak sporun gençlere özveri sağlamasında çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu anlamda bu faaliyetlerin artarak devamı hem milletimizin hem ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. İlimizde bugüne kadar 618 bin lisanslı sporcu spor yapıyor. 9 branşta da yaklaşık 50 bin müsabaka oynandı. Bu taramaya dahil olan 193 bin 618 öğrencimiz bu proje kapsamında taranacak. 126 antrenör bu seçmelerde görev almıştır." diye konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

