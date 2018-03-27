İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI!

Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Mustafa Üstündağ ve Bige Önal’ı bir araya getiren 'Tehlikeli Karım’, ilk bölümüyle tam not aldı.



Sürükleyici öyküsüyle pazar ekranına yeni bir soluk getiren yapım, Twitter’ı da salladı. Pazar gününün en çok konuşulan dizisi olan ‘Tehlikeli Karım’, Türkiye’de 14 saat 50 dakika, dünyada ise 4 saat 25 dakika TT oldu.