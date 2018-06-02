Türkiye - Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı!

Milli Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus ile karşı karşıya geldi. A Millilerimiz, mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Cenk Tosun, maçın ikinci yarısında taraftarlarla tartıştı ve kırmızı kart gördü. Mehmet Topal'ın da taç kullanmak üzereyken sırtına yabancı madde atıldı. Milliler, 90. dakikada Çağlar Söyüncü ile 2. golü attıktan sonra sahaya yüzlerce taraftar girdi, hakem futbolculardan soyunma odasına gitmelerini istedi...