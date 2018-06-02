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Türkiye - Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı!

02.06.2018 - 00:21 | Güncelleme:

Milli Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus ile karşı karşıya geldi. A Millilerimiz, mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Cenk Tosun, maçın ikinci yarısında taraftarlarla tartıştı ve kırmızı kart gördü. Mehmet Topal'ın da taç kullanmak üzereyken sırtına yabancı madde atıldı. Milliler, 90. dakikada Çağlar Söyüncü ile 2. golü attıktan sonra sahaya yüzlerce taraftar girdi, hakem futbolculardan soyunma odasına gitmelerini istedi...

  • 1 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    1 | 23

    A Milli Takımımız, Tunus ile İsviçre'nin Cenevre kentinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

  • 2 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    Ay-yıldızlılarımız, Mircea Lucescu döenmindeki 10. maçına çıkarken maça yaşanan taraftar olayları damga vurdu!

     

  • 3 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    3 | 23

    İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada 54. dakikada A Milli Takım öne geçti. Ceza sahasında Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 

  • 4 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    4 | 23

    Penaltıyı kullanan Cenk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

  • 5 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    56. dakikada Tunus beraberliği yakaladı. Soldan kullanılan kornerde milli takım savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayının gerisindeki Badri'nin önünde kaldı.

  • 6 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 1-1

  • 7 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    61. dakikada A Milli Takım sahada 10 kişi kaldı. Mücadelenin oynandığı sırada tribünde Cenk Tosun'un ailesinin oturduğu bölgeye meşale geldi. 

  • 8 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    Cenk Tosun da ailesine yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından maçın hakemi, Cenk Tosun'u doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

  • 9 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    79. dakikada Tunus öne geçti. Sassi'nin vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. Bu golden sonra bir taraftar sahaya girdi.

  • 10 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    90. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Bu dakikada gerçekleştirilen duran top organizasyonunda, Mahmut Tekdemir'in pasında altıpas içinde Çağlar Söyüncü meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

  • 11 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    Golden sonra Türk ve Tunuslu futbolseverlerin sahaya girmesi nedeniyle maçın hakemi, soyunma odasına gitti. İsviçreli hakem, soyunma odasında karşılaşmayı 2-2 tescil etti.

  • 12 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    12 | 23

    Bu arada müsabakayı 12 bin futbolseverin takip ettiği anons edildi.

  • 13 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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    İşte maçtan kareler... 

  • 14 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    14 | 23
  • 15 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    15 | 23
  • 16 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    16 | 23
  • 17 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    17 | 23
  • 18 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    18 | 23
  • 19 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    19 | 23
  • 20 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    20 | 23
  • 21 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
    21 | 23
  • 22 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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  • 23 Türkiye Tunus maçının son anlarında ortalık karıştı! Türkiye Tunus maç özeti
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