U 21 Milli takımımız, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Belçika'yı konuk edecek. Maç öncesinde karşılaşmayı bekleyen milyonlarca futbolsever, merakla "Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda?" ve saat kaçta diye araştırıyor. Peki, Türkiye U21 - Belçika U21 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

U 21 TÜRKİYE - U 21 BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye U21 - Belçika U21 maçı 14 Kasım (yarın) akşamı oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomasz Musial yönetecek. U 21 Türkiye - U 21 Belçika maçı naklen A Spor kanalından yayınlanacak.

İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise bu mücadele öncesinde 11 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Bu ligde Belçika U21 toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.

Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)

Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Caner Koca (SBS İnşaat Kırıklarelispor), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Özkan (Östende), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).

Türkiye U21 - Belçika U21

Türkiye U21 - Belçika U21 maçı ne zaman