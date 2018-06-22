Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesindeki kuvvetler, Gazimağusa açıklarında Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nı gerçekleştirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın 18-22 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve karasuları ile Türk arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edildiği ifade edildi. Açıklamada, tatbikatı 5 ülkeden 7 gözlemcinin izlediği belirtildi.

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