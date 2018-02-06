Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus uçağının pilotu Roman Filipov'un cenazesinin kurtarıldığı belirtildi.

Rusya'ya gönderileceği belirtilen cenazenin kurtarılması için Türkiye'nin yardım ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediği belirtilmişti.

Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydediliyor.

İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada da çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER