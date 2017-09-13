Türkiye'ye 1 milyar liralık dev yatırım

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın tarafından dağıtılan bültene göre 300 milyon euro yatırım tutarı olan fabrikanın 2020 yılında tamamlanması ve 500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Tamamlandığında yılda 480,000 ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacak yatırım Avusturyalı şirketin Türkiye'deki üçüncü kâğıt fabrikası olacak.

Şirketin Türkiye'deki diğer iki fabrikası Çorlu ve Denizli'de yer alıyor.

Prinzhorn Holding bünyesinde yer alan Hamburger Containerboard, Avrupa'daki yüksek kaliteli oluklu mukavva malzemelerinin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin Türkiye haricinde Almanya, Avusturya ve Macaristan'da da fabrikaları bulunuyor.

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