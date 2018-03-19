Türkiye'ye 10 yılda 2.8 milyar dolar yatırdık

Tofaş yeni bebeği Egea’nın gerek Türkiye’de gerekse ihracat pazarlarında ulaştığı başarıyla en parlak yıllarından birini geride bıraktı. 2016’da üretim ve ihracat rekorları kıran şirket 2017 yılını da 384 bin adetlik rekor üretimle tamamladı. Koç Holding Yönetim Kurulu ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 2017 Faaliyet Raporu’na yazdığı giriş yazısında şirketin bu başarısının devam edeceğini şu sözlerle dile getirdi:



“2017 yılındaki proje ve yapısal yatırımlarımızın toplamı 157 milyon Euro olarak gerçekleşirken, son 10 yılda bu rakam 2.8 milyar dolara ulaştı. Şirketimiz, ihracat pazarlarında gösterdiği çeşitliliği ve yükselişi 2018 yılında da artırmayı hedeflemektedir. Ekonomiye çok yönlü katkımızı pekiştirirken gerek üretim hacmi gerekse ihracat performansı açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz.”



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, Tofaş’ın Fiat Egea Projesi başta olmak üzere sektörde önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, “Tofaş, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art arda Türkiye’den ilk sırada yer almayı başarmış; 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükselmiştir” dedi.



Şirket 2016’daki rekorun ardından 2017’de de 384 bin adet araç üreterek, Türk otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştirdi. Yüzde 3 daralan pazarda Tofaş çatısı altındaki markaların satışı ise yüzde 12.7 oranında arttı ve yüzde 12.8 pazar payı elde etti. Fiat markası otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında, yüzde 12.6 pazar payı ve 120 bin 49 adetle 2’nci sırada yer aldı. Yerli üretimden en yüksek oranda satış yapan firma unvanını yıllardır sürdüren Tofaş, yüzde 91’e ulaşan payı ile sektör liderliğini korudu.





AR-GE VE ÜRETİM AVANTAJLARIYLA GELECEĞİN REKABETİNE HAZIRIZ



Keskin bir rekabet ortamında faaliyet gösteren otomotiv sektöründe, şirketlerin geleneksel üretimin yanı sıra ürün ve teknoloji geliştirmelerinin bir tercih değil, hayati zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Ömer M. Koç, Tofaş’ın, Fiat Chrysler Automobiles’ın önemli stratejik üretim merkezinden biri olduğunu ve grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda yer aldığını söyledi.



Koç, “Ölçek ekonomisi, köklü uluslararası ortaklıklar, servis hizmet ağı, Ar-Ge yatırımlarımız ve sürekli gelişimi temel alan iş anlayışımızla yarınların rekabetine hazırız” dedi.





YÜZDE 32 ARTAN NET KAR 1 MİLYAR 283 MİLYON TL OLDU



Üretimi ve Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleştirilen Fiat Egea ailesinin performansı hakkında da açıklama yapan Cengiz Eroldu, ailenin sedan üyesinin 43 bin adetlik satışla 2016 yılının ardından 2017 yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olduğunu ve Egea’nın otomobil pazarındaki payının yüzde 6.6’ya ulaştığını anlattı.



Tofaş’ın 2017 yılında, 270.760 bin adetlik ihracat hacmine ulaşarak Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğini belirten Eroldu ayrıca ihracat gelirinin ise 3.25 milyar dolara ulaştığını söyledi.