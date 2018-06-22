En fazla ziyaretçinin geldiği ülkelere bakıldığında ilk sırayı 858 bin 17 kişi ile İran aldı. Bu ülkeyi 671 bin 665 kişi ile Almanya, 651 bin 228 kişi ile Gürcistan, 579 bin 644 kişi ile Bulgaristan, 524 bin 369 kişi ile de Rusya takip etti.
Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna'dan da yılın 4 ayında 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Cezayir, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Ürdün, Endonezya, Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Makedonya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve ABD'den de ocak-nisan döneminde 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.
ÜÇÜNCÜ KAYNAK PAZAR
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'yi 180 ülkeden, Antalya'yı da 120 ülkeden turistin ziyaret ettiğini belirterek, bazı pazarlarda hacmin daha da artırılabileceğini söyledi.
Antalya'nın ağırladığı yabancıların yüzde 65-70'inin Rusya ve Almanya'dan geldiğine dikkati çeken Yağcı, şöyle konuştu:
"Aslında dünyadaki örneklere bakarsak İspanya'da da bu böyle. İspanya'nın 3 kaynak pazarı var İngiltere, Almanya ve Fransa. Bizim de hep ifade ettiğimiz, Türkiye'nin ve Antalya'nın üçüncü bir kaynak pazarı olması. Bu noktada hep ifade ettiğimiz gibi coğrafi yakınlıktan kaynaklı İngiltere, Türkiye ve Antalya için üçüncü kaynak pazar olabilir. Biz üçüncü kaynak pazarı yaratabilirsek, önümüzdeki yıllarda geliştirebilirsek, sektör dış şoklara ve krizlere karşı çok daha dayanıklı olacaktır. Türkiye'nin coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu üçüncü kaynak pazarı oluşturabilecek yapıya sahip. Üçüncü kaynak pazar aynı anda iki ülke de olabilir. Dolayısıyla biz bu yönde çalışmalarımızı artırırsak belki önümüzdeki 5 sene içinde üçüncü bir kaynak pazarı yaratabiliriz. Üçüncü kaynak pazar ne demek? Türkiye için yaklaşık 4 milyon, Antalya için de 1,5 milyon bandını geçtiğimizde üçüncü bir kaynak pazarı yaratmış oluruz turist bakımından."
Coğrafi yakınlığı ve nüfusuna bakıldığında İran'ın da üçüncü kaynak pazar olabileceğini dile getiren Yağcı, "Fakat ülkenin turizme bakışı, politik uygulaması kaynak pazarın oluşmasını engelliyor. İran ile uçuş sorunu çözüldüğü anda üçüncü kaynak pazar olabilecek ülkelerin başında İran geliyor. Biliyorsunuz Nevruz döneminde Antalya'ya çok ciddi bir talep oluyor. Otellerimiz İranlı misafirlerimizi memnun edebilecek düzeyde." dedi.
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