Türkiye'ye 3. nükleer enerji projesi

Toshiba'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu nükleer reaktör üreticisi Westinghouse tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de bir nükleer enerji santrali inşa etme planlarında çok yakında ilerleme beklendiği belirtildi.

Westinghouse, AP1000 reaktör teknolojisini esas alan 4 üniteli bir nükleer santralin Türkiye'de kurulması için 2014 yılında Çin'in Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile sözleşme imzalamıştı.

Dünya Nükleer Birliği (WNA) konferansında muhabirlere demeç veren Westinghouse CEO'su Jose Emeterio Gutierrez, "Türkiye'de SNPTC ile birlikte çalışıyoruz. Umuyorum ki, çok yakında yeni haberler vereceğiz." dedi.

Henüz nükleer enerji kaynağı olmayan Türkiye, hâlihazırda 3 büyük nükleer santral projesi yürütüyor. Söz konusu projelerin diğer ikisi tanesi Rus Rosatom, diğeri de Fransız Engie'in de yer aldığı Japon - Fransız konsoriyumu aracılığıyla devam etmekte.

Türkiye nükleer enerji santrali

Türkiye nükleer enerji projeleri

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Düevlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu