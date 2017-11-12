Türkiye'ye daha çok yabancı fon çekecek düzenleme geliyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle Hazine'nin doğrudan fonlara kaynak aktarabileceğini belirterek, "Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak" dedi.
Şimşek yaptığı açıklamada, 2014 yılında Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi ya da ortak yatırım fonlarına finansman sağlayan üst fonlara kaynak aktarmak için yetkilendirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin girişimcilik ekosisteminde beklenilenin üzerinde bir kaldıraç etkisi yarattığını söyledi.
Girişimcilik ekosistemine "fonların fonu" aracılığıyla kademeli aktarılan kaynağın sektörün gelişmesine önemli etkileri olmasına rağmen yabancı fonların Türkiye'ye çekilmesinde yeterli esnekliği sağlamadığına işaret eden Şimşek, yapılan düzenlemeyle Hazine'nin fonlara doğrudan kaynak aktarımının önünün açıldığını bildirdi.
Şimşek, "Torba yasa tasarısında yer alan yeni düzenlememizle sistem daha esnek ve erişilebilir hale getirilecek ve Hazine Müsteşarlığının doğrudan fonlara kaynak aktarması sağlanacak.
Bu sayede yabancı fonların Türkiye'de daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacak" diye konuştu.
Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Şimşek, böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını, daha güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını kaydetti.
KOBİ'LERE DAHA ÇOK VE HIZLI KAYNAK
Türkiye'de girişimcilerin önemli sorunlarından biri olan finansmana erişim noktasında elde edilen ivmenin aynı hızla devam etmesini sağlayacaklarını dile getiren Şimşek, sistemle KOBİ’lere daha çok ve hızlı kaynak aktarılacağını bildirdi.
Şimşek, "Girişim sermayesi fonları başta olmak üzere ülkemizin gelişmesine ve orta gelir tuzağından kurtulmasına fayda sağlamak amacıyla kurulacak kalkınma fonlarına, teknoloji odaklı spesifik fonlara ve bölgesel fonlara Müsteşarlığımız doğrudan kaynak sağlayacak" ifadesini kullandı.
Katılım bankalarıyla iş birliğiyle bir fon kurulmasının da gündemlerinde olduğunu anlatan Şimşek, "Bu fon aracılığıyla girişimcilerimizin faizsiz finansmana erişiminin artırılmasını teminen mudaraba-muşaraka benzeri alternatif finansman araçlarının kullanılması, yaygınlaştırılması planlanmaktadır" dedi.
ÜNİVERSİTELERDEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLER UNUTULMADI
Söz konusu düzenlemeyle yapılması planlananlardan birinin de üniversitelerdeki genç girişimcilerin ihtiyaçlarını hızlı karşılayacak bir mekanizma kurmak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda üniversitelerin bünyesinde bulunan teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi çekirdek ve erken aşama girişimlere yönelik faaliyette bulunan merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirleri veya şirketlerin ticarileşme esası gözetilerek finansmana erişimi bir çekirdek fon üzerinden sağlanacak."
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