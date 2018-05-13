Gastronominin artık dünyada çok önemli bir trend olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dünyada yeni olan her şeyi takip etmek gerektiğini söyledi. Bugün gelinen noktada bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini de ifade eden Karaloğlu, "Geçen sene bir toplantıda Alman seyahat acenteleri temsilcilerinin çok acı bir sözü vardı; 'Beyler sizin Antalya diye bir iliniz yok. Antalya Havalimanı'nız ve otelleriniz var. Bizi havaalanına indirip bir kutuya bindiriyorsunuz, otele bırakıp 15 gün sonra yine kutuya bindirip havaalanından uğurluyorsunuz' dedi. Bu anlayıştan vazgeçmek lazım. Turist kente girip kentle kaynaşmalıdır" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, turistlerin kentle kucaklaşması için gastronominin bir öncü olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Dünyanın en iyi otelleri Antalya'da ama dünyanın en iyi restoranları Antalya'da değil. Gücümüz yok mu? Sadece konuşarak bu sorunlar çözülmez. Bir yerden başlamak lazım" dedi.
'HER ŞEY DAHİL SİSTEM TÜRKİYE'YE ÇOK UYGUNDUR'
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye'ye gelen turist sayısından memnun olduklarını ancak gelirlerinden memnun olmadıklarını, bir türlü kişi başı 700 doların üzerine çıkamadıklarını söyledi. İspanya'nın turist başı gelirinin 1000 dolar olduğuna ilişkin kıyaslamaların yapıldığını vurgulayan Bağlıkaya, "Efendim, 'Her şey dahil olmasa insanlar dışarı çıkıp yemek yiyecek' diyorlar. Bakın; Türkiye'ye en uygun sistem 'her şey dahil' sistemdir. Oteller 'her şey dahil' sistemi yaptığı için turistler geliyor. Turistler öyle istiyor ve oteller de yapıyor" diye konuştu.
Turistleri dışarıdaki aktivitelere motive etmeye gayret ettiklerini de ifade eden Başkan Bağlıkaya, Türkiye'nin elindeki malzemenin çok iyi olduğunu, bu malzemeyi iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.
İSPANYA'YA YEMEK İÇİN GİDİYORLAR
Gastro Alaturka ve VIP Event CEO'su Yasemin Pirinçcioğlu da gastronomi alanında lider ülkelerden biri olan İspanya'dan örnek verdi. İspanya restoranlarına yemek yemek için günübirlik de olsa turistlerin gittiğini belirten Pirinçcioğlu, "İspanya'ya bugün 80 milyon turist gastronomi nedeniyle gidiyor. Yıldızlı lokantalara gitmek isteyen insanlar günübirlik de olsa ülkeyi ziyaret ediyor. Türkiye de böyle bir ülke olabilir" dedi.
Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin 'her şey dahil' sistemiyle ilgili eleştirilere değinerek, turizmcilerin bu sistemi tercih etmelerinin en büyük nedeninin otellere gelen misafirlerin bu sistemi istemesi olduğunu kaydetti. 'Her şey dahil' sisteminin Türkiye turizmine değer kattığını da anlatan Narin, "Bu sistem devam etmelidir. Ancak bunun yanı sıra gastronominin gelişmesi sadece sosyal ve kültürel amaçla turistleri kaynaştırmak için önemlidir" diye konuştu.
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