"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül törenine katıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende 6 dalda verilen ödülleri, Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk takdim etti.

Gazete Habertürk'ten Serpil Yılmaz'ın haberine göre Ciner Grubu'ndan ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Selçuk, "İş dünyası" ödülünü Park Termik adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan aldı. Nevin Selçuk, bilimsel çalışmalar için Ciner Grubu'na tanıdığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade ederek, şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaştığını söyledi.

"BAŞARI ELDE EDEN ÇOK SAYIDA KADIN GÖRÜYORUM"

Emine Erdoğan, "Kadın ve erkek bir bütünün 2 yarısıdır. Tıpkı bir kuşun 2 kanadı gibi. Hiçbir felsefe ve düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği birbirinin velisi kılmıştır. Bugün ne yazık ki Müslüman toplumlar henüz Kur'an'ın seviyesine yükselememiştir. Türkiye kadınları hak ettiği mevkii taşıma azmindedir. Bugün burada dalgalara fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum" diye konuştu.

"SİZİN ENERJİNİZE TÜM DÜNYA KADINLARININ İHTİYACI VAR"

Gelecek yüz yılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın olacağını ifade eden Erdoğan, "Kadın varlığı önem kazanmaktadır. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. İçindeki enerjiyi işteki enerjiye taşıyan kadınlar tanıyorum. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrikalı, Myanmarlı, Filistinli kadınların sorunlarını çözene kadar devam edecektir. Sizlerin enerjisine heyecanına sadece bu ülkenin değil tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen bu gücü daha da artırmaktır. Gelin güç birliği yaparak mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi kulakların duymadığı gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim" dedi. Konuşmaların ardından barkavizyon gösterimi yapılırken, ödüle değer gören isimlere, Emine Erdoğan ve Bakan Albayrak başta olmak üzere birçok isim tarafından ödülleri takdim edildi.

"POZİTİF AYRIMCILIK TAAHHÜT EDİYORUM"

Programda konuşma yapan Bakan Albayrak, tarihin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı, toplumun dışına itildiği bir medeniyet olmadıklarını belirterek "Kadının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı bu topraklarda yer almamıştır" dedi. Albayrak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında şehit olan kadınları da rahmetle andığını belirterek, "Özellikle enerjiden bahsettiğimiz Türkiye ekonomi içerisindeki son 10 yıl ortalamamız 55 milyar dolar. Böyle bir sektörde inşallah bugün tüm kadınlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerimizin hemen başındaki kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Hepinize büyük bir ihtiyaç duyuyorum. Ben bakan olan hepinize ifade ediyorum sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum. Bugün çok güzel örneklerini birlikte göreceğiz. Kamu eliyle de bir pozitif ayrımcılığı biz de bakanlık olarak vereceğiz. Bütün büyük hedefleri hep birlikte inşallah vereceğiz" diye konuştu.

"HEPİMİZ KAZANDIK"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz kazandık. Bu süreç, tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuktur" dedi.

İŞ DÜNYASI ÖDÜLÜ CİNER'E

Programda 6 dalda ödül dağıtıldı. Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel'e "Akademi" ödülünü Ferit Şahenk verirken, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan'a "Profesyonel" ödülünü, Güler Sabancı takdim etti.

Ciner Grubu'ndan ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Selçuk, "İş dünyası" ödülünü Park Termik adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan aldı. Nevin Selçuk, bilimsel çalışmalar için Ciner Grubu'na tanıdığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

"Girişimci" ödülünü ise Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi. Ödülünü köy kadınları adına aldığını söyleyen Ömür, uzun süre alkışlandı. Bu 6 dalda 50'şer bin lira ödül verildi. Bu kategorilerin dışında "Enerjide örnek şirket" ödülünü, Uludağ Elektrik Perakende AŞ alırken, Bakan Albayrak bu ödülü, şirket adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e takdim etti. Jüri özel ödülünü ise Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularına, Emine Erdoğan takdim etti. Törende 6 dalda ödüllerin verilmesinin ardından, Bakan Albayrak, Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.