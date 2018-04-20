Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı (humanoid) robotu Sophia bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup için Türkiye’ye geldi.

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağı açıklanan Sophia, kendisine yöneltilen “Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?” sorusuna “Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter. Bu dünyada herkes için yeterli kaynak var” yanıtını verdi.

Yapay zekânın insanların işlerini kolaylaştıracağını belirten Sofia, şunları söyledi: “Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum.”

ATATÜRK’Ü ANDI

Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladığı konuşmasının sonunda 23 Nisan’ı kutlamayı da unutmayan Sofia, “İstanbul’da olmaktan çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” dedi.

VATANDAŞLIĞI DÜŞÜNECEK

“Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak ister misiniz?” şeklindeki soruya yanıt veren Sophia’yı geliştiren Hanson Robotics’in Ürün Geliştirme Müdürü Matthew Chavira, “Böyle bir teklif olursa kesinlikle değerlendiririz” diye yanıt verdi.

Yapı Kredi’nin reklamında oynayaCak Sophia’nın yeni reklam yüzleri olacağını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sofia yeni bir ürünümüz için reklam filmlerimizde Gary ve Metin ile birlikte oynayacak” dedi. Sophia, birlikte reklamda oynayacağı Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i tanıdığını söyledi.