Türkiye'ye özel geliştirdiği lastiği ihraç edecek

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye, bölgesel kullanım segmentine yönelik İtalya'daki Ar-Ge merkezi ile ortak geliştirildiği yeni treyler lastiği ST25 Plus'ı pazara sundu.

Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Türkiye'de 2014 yılından beri ticari lastik pazarı bir büyüme trendi içerisinde. Türkiye dünya ticari araç üretiminde 8. sırada yer alırken treyler üretiminde ise 5. büyük ülke. Yaklaşık 35 bin adetlik yıllık bir üretim ile Türkiye treyler pazarı ciddi bir potansiyele sahip. Prometeon Türkiye olarak biz de bu sektörde liderliğimizi pekiştirmek adına yeni ürünümüzü pazara sunduk." dedi.

Şenocak, "Özellikle Türkiye pazarı ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen yeni ürünün Türkiye’den yönetilen Orta Doğu, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetler pazarlarına da önemli bir ihracat potansiyeli bulunuyor" diye konuştu.