Türkiye'ye silah satışını geçici durduracak tasarı yolda

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye geçici olarak silah satışlarını durdurmayı da içeren 2019 Savunma Politikası Yetki Yasası (National Defense Authorization Act) tasarısının ayrıntılarını açıkladı.
Henüz tasarının tam metni açıklanmadı ancak komitede çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler ve azınlıktaki Demokratlar kendi tasarı özetlerini açıkladı.
Tasarıya göre, ABD Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunması istenecek ve rapor tamamlanana kadar önemli savunma malzemelerinin Türkiye'ye satışı durdurulacak.
RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNİN YASAKLANMASI DA TASARIDA
Tasarı Rusya konusunda da, Rusya'nın silah endüstrisine yeni yaptırımlar getirme, silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğinin yasaklanması ve siber savaş için daha fazla fon sağlama gibi hükümler içeriyor.
Ancak bunun yanı sıra tasarıda Cumhuriyetçi Parti tarafından desteklenen bir kural daha var.
Bu kural, Kongre'nin Başkan Donald Trump'ın itirazlarına rağmen geçen yaz onayladığı yasada, Başkan'ın Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımlara son vermesine de olanak tanıyacak.
ÇİN TEKNOLOJİSİNİN YASAKLANMASI, TAYVAN'I GELİŞTİRMEK
Çin için önerilen hükümlerde, Tayvan'ın savunma kapasitesini geliştirmek ve bütün ABD devlet kurumlarının Huawei Technologies ve ETE Corp tarafından üretilen "riskli" teknolojiyi kullanması yasaklanıyor.
Washington, telekomünikasyon ekipmanı imal eden bu şirketlerin teknolojilerini, Amerikalılara karşı casusluk yapmak için kullanabileceği iddialarının etkisiyle, kısa süre önce Huawei ve ZTE'nin ABD ekonomisine erişimini durduracak veya azaltacak girişimlerde bulunmuştu.
Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komitesi önümüzdeki hafta, savunma harcamalarının seviyesini onaylayan ve askeri amaçlı finansmanın kullanımını denetleyen politikaları her yıl belirleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı görüşmeye başlayacak.
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