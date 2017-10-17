Avrupalılar Türkiye'ye yaptıkları doğrudan yatırımları artırdı

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'nin ocak-ağustos döneminde yurt dışındaki yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artarak 4 milyar 851 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın 8 ayında 3 milyar 767 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Avrupa'daki yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları bu yılın 8 ayında 3 milyar 830 milyon dolara yükseldi. Böylece doğrudan yatırımların yüzde 79'u Avrupa'da yaşayan yerleşikler tarafından gerçekleştirildi.

Avrupa'nın ardından Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırımın yapıldığı bölge Asya olurken, Asyalı yerleşiklerin doğrudan yatırımları yılın 8 ayında yüzde 5,4 artışla 825 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde Amerika kıtasından doğrudan yatırımların yüzde 57,1'lik azalışla 147 milyon dolara gerilemesi dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Türkiye'ye doğrudan yatırımların 26 milyon doları Afrika'da, 20 milyon doları Okyanusya'da ve 3 milyon doları da sınıflandırılmayan ülkelerde yaşayan yerleşikler tarafından yapıldı.

EN FAZLA YATIRIM HOLLANDALI YERLEŞİKLERDEN

Türkiye, bu yılın 8 ayında en fazla doğrudan yatırımı Hollanda, İspanya, Azerbaycan ve Avusturya'dan çekti. Hollandalı yerleşiklerden Türkiye'ye 1 milyar 501 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 30,9'unu karşıladı.

Söz konusu dönemde İspanya'dan 1 milyar 46 milyon dolarlık, Azerbaycan'dan 355 milyon dolarlık ve Avusturya'dan 308 milyon dolarlık yatırım geldi. Belçika, Almanya, Japonya, İngiltere, Çin ve ABD ise Türkiye'ye 100 milyon doların üzerinde doğrudan yatırım yapan ülkeler arasına girdi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla düşüş kaydettiği ülke ise Rusya oldu. Rus yerleşiklerin geçen yılın 8 ayında 259 milyon dolar olan doğrudan yatırımları bu yıl sıfıra indi.

Öte yandan, geçen yılın 8 ayında Türkiye'de yatırımı bulunmayan Çin, Norveç, Taylan, Malezya, Mauritius, Avustralya, Tayvan, Virgin Adaları, Slovenya, Mısır, Slovakya ve Hindistan'ın yatırımı, bu yılın aynı döneminde toplam 282 milyon dolara ulaştı.

YABANCILAR FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

Yurt dışındaki yerleşiklerin yılın 8 ayında Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı finans ve sigorta faaliyetleri aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 1 milyar 370 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 28,2'sine tekabül etti. Finans ve sigorta faaliyetlerini, 1 milyar 50 milyon dolarla bankalar, 971 milyon dolarla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti.

İmalat, bilgi ve iletişim, ulaştırma ve depolama, toptan ve perakende, holding şirketlerinin faaliyetleri, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, inşaat, kimya ve madencilik ise 100 milyon doların üzerinde doğrudan yatırımın çekildiği diğer sektörler olarak sıralandı.

Bilgi ve iletişim, doğrusal yatırımlarda en fazla artışın gözlendiği sektör oldu. Söz konusu sektörde geçen yılın 8 ayında 37 milyon dolar olan yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımı, bu yılın aynı döneminde 540 milyon dolara ulaştı.

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