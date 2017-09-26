Türkiye'yi Dünya Şampiyonasında Mahmut Alan temsil edecek

Geçtiğimiz nisan ayında da Antalya'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2. si olarak Milli Takım ile birlikte İspanya'nın Santa Susana şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarı ile temsil eden ve Avrupa üçüncüsü olarak ülkemizi onurlandıran Mahmut Alan, bu kez aldığı Türkiye şampiyonluğu ile Milli Takım'la aralık ayında Fransa'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcumuz, önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi gururlandırmak için çalışmalarına son hızla devam ettiğini, kendisine yurtdışında ülkemizi temsil etme hakkını tanıyan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'na ve değerli hocalarına sonsuz teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Mahmut Alan

Dünya Şampiyonası

Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu