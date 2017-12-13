Türkiye'de "internetin babası" olarak kabul edilen Akgül, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde vefat etti.
Cenazesi, 15 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Doğramacızade Ali Paşa Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilecek.
"İNTERNET KONUSUNDA YAPTIĞI HİZMETLER HER ZAMAN ANILACAKTIR"
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Akgül'ün vefatına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akgül'ün alanında uzman, dünyaca ünlü çalışmaları olan saygın bir bilim adamı olduğunu, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.
Atalar, "Hocamızın yaptığı çalışmalar, internet ve bilişim konusunda yaptığı hizmetler Türkiye tarafından her zaman anılacaktır." ifadesini kullandı.
MUSTAFA AKGÜL KİMDİR?
Akgül, 10 Mayıs 1948 tarihinde doğdu, 1970'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden, 1974 ODTÜ Matematik Bölümünden mezun oldu, 1981'de Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı.
İnternet Kurulu, Kamunet Teknik Kurulu, TOBB Sektör Kurulu üyelikleri ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akgül, İnternet Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği başkanlık görevlerinde de bulundu.
İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve İnternet Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer alan Akgül, ilk basılı Türkçe internet kitabı olan "İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları"nın yazarıydı.
University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yapan Akgül, 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışıyordu.
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