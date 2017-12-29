Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), 2017 yılı Kasım ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2017 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,13 oranında bir artış göstererek 1 652 bin 795 oldu. Kasım ayında Türkiye'ye gelen 1 milyon 652 bin 795 yabancı ziyaretçinin 16 bin 431 (yüzde 0,99) günübirlikçi oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 50,37 (832 bin 542) birinci, Edirne yüzde 13,36 (220 bin 854) ikinci, Artvin yüzde 11,30 (186 bin 792 ) ile üçüncü, Antalya yüzde 7,78 (128 bin 564) ile dördüncü ve Ağrı yüzde 2,73 (45 bin 79) ile beşinci şeklinde sıralandı.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,68 artış göstererek 30 milyon 706 bin 245 oldu. Türkiye'ye gelen 245 yabancı ziyaretçinin 359 bin 28 (yüzde 1,17) günübirlikçi oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 32,05 (9 milyon 841 bin 185) ile birinci, Antalya yüzde 30,56 (9 milyon 383 bin 831) ile ikinci, Edirne yüzde 9,52 (2 milyon 924 bin 497) ile üçüncü, Artvin yüzde 8,05 (2 milyon 472 bin 23) ile dördüncü ve Muğla yüzde 6,45 (1 milyon 979 bin 900) ile beşinci şeklinde sıralandı.



2017 yılı Kasım Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 11,88 (196 bin 393) ile birinci, Gürcistan yüzde 10,86 (179 bin 429) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,96 (148 bin 111) ile üçüncü sırada oldu. Bulgaristan ülkesini Almanya ve Rusya Fed. izledi.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 15,13 (4 milyon 647 bin 162) ile birinci, Almanya yüzde 11,24 (3 milyon 451 bin 897) ile ikinci, İran yüzde 7,54 (2 milyon 314 bin 656) ile üçüncü sırada oldu. İran ülkesini Gürcistan ve Bulgaristan izledi.



Geçici verilere göre: 2017 yılı Kasım ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,21 (1 milyon 24 bin 156) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 13,32 (1 milyon 142 bin 799) değerinde bir artış kaydedildi.



Geçici verilere göre: 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,81 (13 milyon 335 bin 551) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 7,33 değerinde (13 milyon 459 bin 533) bir artış oldu.

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