HT Egeli'de yer alan habere göre, Konak Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan oturum açılışında söz alan Başkan Pekdaş, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle katledilenleri andı. Asım Bezinci, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Metin Altıok, Asaf Koçak ve Behçet Sefa Aysan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğü katliamı bir kez daha lanetleyen Başkan Pekdaş, “Sivas’ta sadece fikirlerini söyleyen insanlar yandılar, yakıldı... Oysa fikirlerin yargılanacağı tek yer mahkemeler olmalıydı. Masum insanların linç edilmesi olmamalıydı. Bu acı ve elim olayla maalesef yargıda da hesaplaşma yaşanmadı. Oysa bir ülkenin huzurunu, yurttaşların güvenini sağlayacak tek şey hukukun üstünlüğü ve adaletin gerçekleşmesidir. Devletleri ayakta tutan kavram adalettir. Adaleti gerçekleştirmek devletin asli görevidir. Maalesef Türkiye’de 25 yıldır adaletin hala işletilmiyor olması en acısı” dedi.

"Toplantıya Sema Pekdaş başkanlık etti."