İHA'da yer alan habere göre; Vodafone, Türkiye’de bir ilke daha imza attığını belirterek Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada; hizmet kapsamında araç kiralamada olduğu gibi, akıllı telefon kiralayabilecek olan kurumlar, ödemelerini operasyonel gider olarak yazabilecek, ücretsiz Premium Koruma Paketi ile sözleşme boyunca cihazlarını kapsamlı koruma altına alabilecek ve arıza durumunda ücretsiz VIP hizmetlerle cihaz onarımı yapılırken yedek cihaz hizmetinden yararlanabilecek ve kontrat bitiminde maliyet olmadan son teknoloji cihazlarla sözleşmelerini yenileyebilecek.
Şimdilik büyük işletmelerin yararlanabildiği ve Vodafone’un çözüm ortağı aracılığıyla sunulan Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti kapsamında, portföyde yer alan cihazlar 24 ay süre ile kiralanabiliyor. Her şey dahil hizmetle Vodafone kurumsal müşterileri, akıllı telefon değiştirme sıklığının maliyetinden kurtuluyor ve son model telefonları kapsamlı destek avantajıyla kullanabiliyor. Hizmet kapsamında verilen VIP hizmetlerle belirli illerde müşteriler, cihazlarını kurumsal telefon kiralama talep aktivasyonunu takip eden iş günü içinde özel kurye ile teslim alıyor. Ayrıca arızalanan cihazlar yine özel kurye ile alınıyor ve onarımdan önce bozuk cihazlardaki veriler yedek cihazlara yedekleniyor. Özel kurye ile hizmet verilemeyen illerde ise kargo hizmetleri ile tüm servis süreçleri en hızlı şekilde takip ediliyor.
“Hizmetin servis garantisiyle, telefonların kısa sürede onarılmasını sağlıyoruz”
Vodafone Kurumsal Telefon Kiralama hizmetinden faydalanan Goodyear’ın İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci bu hizmetin kapsamlı servis sözüyle kararlarını değiştirdiğini belirterek, “Goodyear olarak bu hizmetle, çalışanlarımıza cep telefonu sağlarken, telefonlar bozulduğunda veya zarara uğradığında zahmete girmeden servis garantisiyle kısa sürede telefonlarının onarılmasını sağlıyoruz. Türkiye’de başka bir örneğini görmediğimiz bu yapıcı yaklaşım ve iş ortaklığının ilk parçası olmaktan da Goodyear olarak heyecan duyuyoruz” dedi.
“Akıllı telefon almak isteyen firmalara çok avantajlı bir alternatif sunduk”
İşletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdükleri vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Kurumsal müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde, onların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti adıyla bir çözüm geliştirdik. Kurumların özelikle çalışanları için gereksinim duyduğu akıllı telefonlar, şirketler için büyük maliyetler doğuruyor. Ayrıca kullanım verimi açısından da bu telefonların belirli periyodlarla değiştirilmeleri gerekiyor. Geliştirdiğimiz çözümle, şirketlerin üzerinden akıllı telefon yenileme ihtiyacı, arıza ve bakım süreçleri ve maliyetini büyük oranda almış olduk. Kurumsal müşterilerimize bundan böyle; tarifelerine ek avantajlı ödemelerle kiralama portföyümüz içindeki akıllı telefonları, ücretsiz Premium Koruma Paketi ve özel kurye gibi VIP katma değerli hizmetlerle sunacağız. Bu sayede kurumsal müşterilerimiz, taahhüt süresince uçtan uca servis hizmetleriyle, kiraladıkları telefonları gönül rahatlığı ile kullanabilecek ve dilerlerse kontrat yenileyerek maliyet olmadan çalışanlarının telefonlarını son teknoloji ile yenileyebilecek. Vodafone olarak geliştirdiğimiz çözümlerle işletmelerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri için yanlarında olmaya, ihtiyaçlarına özel alternatif çözümler üretmeye ve avantajlı hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.