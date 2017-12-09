Türkiye merkezli büyük bir organizasyonun sinyalini veren ekip geçtiğimiz günlerde Uzakdoğu’nun en etkili oyun fuarı G-STAR’dan da önemli anlaşmalarla döndü. G-STAR’da Tayland, Malezya, Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Singapur’un dahil olduğu Güneydoğu Asya pazarına açılacak anlaşmalara imza attı. G-Star hakkında değerlendirmede bulunan Ingame Group Kurucu Ortaklarından Tuncay Büyükoğlu, “Fuar bizim için oldukça verimli geçti. En gurur verici gelişme ise Güneydoğu Asya pazarının en önemli yayıncılarından biri ile ZULA’nın yayınlanmasına ilişkin anlaşmaya varmamız. Adım attığımız pazar 100 milyonun üzerinde online oyuncusu ve yaklaşık 1 milyar dolar oyun geliriyle yılda yüzde 10 büyüme potansiyeli taşıyor” şeklinde bu atılımlarını yorumladı. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

LS CS: GO MASTERS’IN ŞAMPİYONU ROYAL BLACK!

Yıllardır offline turnuvaların değişmez oyunu CS:GO için düzenlenen ve LG CS:GO Masters çekişmeli maçlara sahne oldu. 25 Kasım’da Adeks’te gerçekleşen büyük finalde takımlar 3 bin TL’lik birincilik, bin 500 liralık ikincilik ve 500 TL’lik üçüncülük ödülü için mücadele etti. Karşılaşmalar sonucunda Royal Black ekibi birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülü FeelTheBullet, üçüncülük ödülü ise Dark Passage’a teslim edildi.