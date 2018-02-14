ABD, son 15 yılın en ciddi grip salgınının etkisi altında. Ocak ayının üçüncü haftası H3N2 gribi ve zatürree nedeniyle 4 bin 64 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de salgının birkaç hafta daha etkili olması bekleniyor. Biz de Türkiye’de de böyle bir riskin olup olmadığı Sağlık Bakanlığı’na sorduk.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, böyle bir tehdidin Türkiye’de olmadığını vurguladı ve “Bu yıl Türkiye’de H3N2 ile ilgili bir risk gözlemlenmedi. Bir kaybımız da yok. Çünkü hava bu yıl Türkiye için çok ılıman geçti ve beklenenden daha önce grip virüsüyle mücadele etmeye başladık” dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de önlem amaçlı olarak H3N2 virüsüne karşı dikkatli olduklarını, vatandaşın içinin rahat olması gerektiğini belirtti.

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