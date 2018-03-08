ABD’deki kadın tekstil işçilerinin 1857 yılında başlattığı, 129 işçi kadının can verdiği eşit işe eşit ücret mücadelesinin üzerinden 161 yıl geçti ama fark hâlâ kapanmadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye’de kadın-erkek ücretleri arasındaki fark yüzde 20 seviyesinde. OECD ortalaması yüzde 16 olan bu oran ABD’de yüzde 18, Yeni Zelanda, Belçika ve Lüksemburg’da ise yüzde 6’larda. Birleşmiş Milletler’e göre bu hızla fark ancak 70 yıl sonra kapanabilir, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ise eşitliğin ancak 2168’de yani 150 yıl sonra kapanabileceğini hesaplıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada çalışabilir kadın nüfusunun sadece yarısı istihdam ediliyor. Erkeklerde bu oran yüzde 77.

TÜRKİYE 131. SIRADA

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Türkiye, WEF’in Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda 2017 itibarıyla 144 ülke arasında 131. sırada yer alıyor.

EN BÜYÜK SORUN SİGORTASIZ ÇALIŞMA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği raporuna göre kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırılma.

KAGİDER BAŞKANI SANEM OKTAR: 50 BİN YENİ KADIN GİRİŞİMCİ KAZANDIRALIM

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2025 yılına kadar Türkiye’ye 50 bin yeni kadın girişimci kazandırılması ve 5 milyon kadına daha istihdam sağlanması için çağrıda bulundu. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar “Ülke olarak 2023’e ve ötesine uzanan bir vizyonumuz var. Bu vizyonun hayata geçmesi de kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesine bağlıdır. Dolayısıyla bizim hayallerimiz Türkiye’nin geleceğidir” diye konuştu.

‘KADINA KADIN DİYORUZ, ÇOCUĞA ÇOCUK’

Boyner Grup bir filmle kadına yönelik ayrımcılık ve kız çocuklarının büyüme hakkına dikkat çekti. Şirketin web siteleri ve mağazalarda yayınlanan “Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk” filmi “#18denönceherkesçocuk #Nokta” denilerek bitirildi.

DENİZ’DEN 80 BİN TL’YE KADAR ÖZEL FİNANSMAN

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, kadın girişimcilere özel faiz oranlarıyla 80 bin TL’ye kadar finansman desteği sunduklarını söyledi.

TURKCELL’DE 535 KADIN YÖNETİCİ YER ALIYOR

10 binden fazla kadın çalışan ve 535 kadın yöneticinin yer aldığı Turkcell, kadın gücünü artırmayı hedefliyor. Şirket mobil çalışma, annelere esnek çalışma, kreş, eğitim, sağlık ve spor gibi kolaylıklar sunuyor.

MİGROS ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40’I KADIN

12 bin kadın çalışanı bulunan Migros, yüzde 40 ile en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Migros’ta İşkur İşbaşı Eğitim Programı sonucu işbaşı yapan 5 bin 689 kişiden 2 bin 641’i kadınlardan oluşuyor.

SIRA DIŞI MESLEKLERLE FARK YARATIYORLAR

CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, “Kadınlarımızı, marketlerimizde manav, kasap, balıkçı ve hatta forklift operatörü olarak görebilirsiniz” dedi.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 63’E ULAŞTI

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan ilk şirketlerden Koton yüzde 63 kadın çalışan oranına sahip. Şirketin yönetici kadrosundakilerin de yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor.

İŞ BANKASI VE ARYA İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Türkiye İş Bankası ve kadın odaklı yatırım platformu Arya, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla bir işbirliğine imza attı. Banka, Arya’nın bu yıl gerçekleştireceği çalışmaların ana destekçisi olacak.