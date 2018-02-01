Türkiye’de 2014 yılında kişi başı gelir 10 bin 404 dolar olurken, Dünya Bankası’nın Ülkelerin Değişen Serveti raporuna göre 2014 yılında kişi başı zenginlik ise 45 bin 998 dolara çıktı. Ülkelerin Değişen Serveti-2018 raporunda 1995-2014 dönemine yönelik ormanlar ve madenler gibi doğal sermaye, bir insanın kalan çalışma ömrü boyunca elde edeceği kazançların değeri olarak ölçülen beşeri sermaye, binalar ve altyapı gibi üretilen sermaye ve net yabancı varlıklar gibi bileşenlerin toplamı alındı.
EŞİTSİZLİK SÜRDÜ
140 ülkenin incelendiği rapora göre küresel servet 2014’te yüzde 66 artarak 1 katrilyon 143 trilyon dolara çıktı. Ancak servetin dağılımında eşitsizlikler devam etti. Son yirmi yılda 24’ten fazla ülkede çeşitli gelir dilimlerinde kişi başına düşen servet azaldı veya aynı kaldı. Kişi başı zenginlik 2014 yılında en yüksek 1 milyon 671 bin 756 dolarla Norveç’te elde edilirken, bu rakam Türkiye’de 45 bin 998 dolar oldu. Türkiye’de kişi başına zenginlik, 1995-2014’te yüzde 2 arttı. Bunda dış borç yükündeki artış, doğal sermayedeki azalış ve diğer varlıklardaki yavaş ilerleme etkili oldu.
KÜRESEL SERVET 1995-2014 ARASINDA YÜZDE 66 ARTTI
‘BEŞERİ VE DOĞAL SERMAYE ARTIRILMALI’
Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, ülkelerin beşeri ve doğal sermaye oluşturarak ve geliştirerek servetlerini artırabileceğine ve daha güçlü büyüyebileceğine dikkat çekti. Kim “Eğer beşeri sermayeyi ülkelerin servetinin en büyük bileşeni olarak değerlendirmezsek sürdürülebilir ve güvenilir kalkınma mümkün olamaz” değerlendirmesinde bulundu.
EN ZENGİN NORVEÇ
|Ülke (Dolar)
|Kişi başına zenginlik
|Norveç
|1.671.756
|İsviçre
|1.466.757
|Lüksemburg
|1.288.607
|Kuveyt
|1.123.144
|Avustralya
|1.046.785
|Kanada
|1.016.593
|Türkiye
|45.998
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