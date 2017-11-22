Türkiye’de saatte 169 konuta ruhsat veriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2017 Ocak-Eylül döneminde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları istatistiklerini açıkladı. İlk dokuz ayda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 32 daire sayısı da yüzde 57 arttı. Yatırıma devam diyen inşaat şirketleri, Türkiye genelinde 125 bin 846 binaya ruhsat alırken, ruhsat alan daire sayısı 1 milyon 106 bin 389 oldu. Yapımına başlanacak yapıları gösteren bu istatistiğe göre, Türkiye’de günde ortalama 4 bin 52, saatte de 169 konut piyasaya arz oldu.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre İstanbul, 232 bin 316 adet ile en yüksek paya sahip oldu. Böylece İstanbul’da da günde 850, saatte 35 konut için izin alındı. İstanbul’u 88 bin 994 adet ile Ankara ve 67 bin 41 adet ile İzmir illeri izledi Geçen yılın ilk 9 ayına göre Türkiye genelinde ruhsat verilen konut sayısı yüzde 57, İstanbul’da ise yüzde 52 arttı. 2016’da Türkiye’de 704 bin 796 konuta ruhsat verilirken, bu sayı İstanbul’da 153 bin 8 adetti.

SON 5 YILIN REKORU

Bu yılın ilk 9 ayında gelen rekor artışta 1 Ekim’de değişen imar yönetmeliğinin de etkisi gözüktü. Projelerini eski yönetmeliğe göre hazırlayan firmalar, 1 Ekim’den önce belediyelere başvurup ruhsatlarını almaya özen gösterdiler.

Bu durum da son 5 seneye göre rekor bir artış getirdi. 2012 yılından itibaren ocakeylül dönemine bakıldığında 5 senede ruhsat alan daire sayısı yüzde 102 oranında arttı. 2012 yılının ilk 9 ayında 547 bin 335 adet daire ruhsat alırken bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonun üzerinde daireye ruhsat verildi. Bu rakam 2014, 2015 ve 2016 yıllarının aynı döneminde sırasıyla; 809 bin 597, 629 bin 544, 692 bin 136 adetti.

TÜRKİYE GENELİNDE 9 AYDA TOPLAM 1 MİLYON 30 BİN KONUT SATILDI

Ocak 2017: 95.389

Şubat 2017: 101.468

Mart 2017: 128.923

Nisan 2017: 114.446

Mayıs 2017: 116.558

Haziran 2017: 97.597

Temmuz 2017: 115.869

Ağustos 2017: 120.198

Eylül 2017: 140.298

İlk 9 ayda toplam 178 milyon m2 konuta ruhsat verildi

Konutların yüzölçümü 5 yılda % 117 oranında arttı

Ankara’da İlk 9 ayda 88.994 konuta ruhsat verildi

İzmir’de ilk 9 ayda 67.041 daire ruhsat aldı

568 BİN DAİREYE İSKÂN VERİLDİ

İskân olarak bilinen belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre artış görüldü. Buna göre, Türkiye genelinde iskan alan bina sayısı yüzde 7, yüzölçümü yüzde 10.5, değeri yüzde 31.3, daire sayısı yüzde 11.6 oranında arttı. İskân alan bina sayısı 82 bin 68, daire sayısı ise 568 bin 162 olarak hesaplandı. İskân alan daire sayılarına göre, İstanbul 114 bin 547 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 47 bin 642 adet ile Ankara ve 36 bin 198 adet ile İzmir illeri izledi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 192 MİLYAR DEĞERİNDE KONUTA RUHSAT ALINDI

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında yapı ruhsatı alan ikamet amaçlı bina, kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binalarının toplam değeri 237 milyar 891 bin TL oldu. ruhsat alan bir veya daha fazla dairenin yer aldığı ikamet amaçlı binaların (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.) değeri ise 192 milyar 18 milyon TL olarak hesaplandı. Ruhsat alan konutların yüzölçümünün ise 125.9 milyon metrekare olduğu açıklandı.