Yabancı kartların Türkiye’de kullanımı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 (dolar bazında) arttı. Öte yandan, Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yapılan yabancı kart işlemlerinin sayısı 14.9 milyona, işlem tutarı ise 10.4 milyar liraya ulaştı. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yabancı kartlarla yapılan harcamalar analiz edildiğinde 5 ülkenin öne çıktığını belirten Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Gördük ki Alman turistler geri dönmüş. Türkiye’de yabancı kart kullananların yüzde 20’si Alman çıktı. Hollanda’nın payı yüzde 9. Suudi Arabistanlı turistlerin payı yüzde 8. Ruslar geri döndü ve yüzde 8’lik paya ulaştı. Ancak Rusların payı bir önceki yıla göre yüzde 123 arttı. İngilizlerin payı ise yüzde 8” dedi.

Kişi başı en çok hangi turistlerin harcadığına baktıklarını da belirten Çağlayan, şunları anlattı: “Gelen Suudi Arabistanlı turistler, kişi başında 1200 dolar harcamış. Almanlar, Türkiye’de kişi başı 900 dolar harcarken, Ruslarda bu rakam 600 dolar civarında. Suudi Arabistanlılar kuyuma ve tekstile para harcamışlar. Almanlar yemeğe ve içmeye harcamış. Ufak da olsa kuyumcu harcamaları da var. İngilizler, sadece yeme-içme ve eğlence gibi alanlarda kartlarını kullanmışlar.”

TUTAR 90 TL’YE ÇIKINCA IŞLEM ADEDİ % 32 ARTTI

Temassız kart teknolojileri ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Çağlayan, ana caddelerde kart kabul oranının yüzde 90, alışveriş merkezlerinde ise yüzde 98’lere kadar çıktığını belirtti. Çağlayan, “Temassız işlem tutarının 45 TL’den 90 TL’ye çıkmasıyla bir ayda temassız işlem adedi yüzde 32 arttı” dedi.