Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylandı. 128 ülkenin oylarıyla tasarının kabul edilmesinin ardından Türkiye'den açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, "Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 21, 2017

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: KARAR, BARIŞ İÇİN YENİ BİR FIRSAT DOĞURMUŞTUR

Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Kurulu´nda Türkiye´nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump´ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesi sonrası açıklama yaptı.

Kararın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"BM Genel Kurulu´nun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur. Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulu´ndan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Oylama, ABD Yönetimi´nin Kudüs'ü İsrail'i başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını çiğnediğini, inkâr edilemeyecek şekilde teyit etmiştir.

Bu karar gösteriyor ki, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs´le ilgili alınan tek yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenin, adaletin, insanlığın ve Kudüs´ün yanında olacaktır."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: UMARIZ TRUMP YÖNETİMİ BURADAN DERS ÇIKARTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın HabertürkTV'de yayınlanan 'Enine Boyuna' programına yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir zaferdir. Umarız kendileri bu tablodan gerekli dersleri çıkarır. Ezici çoğunlukla çıkılması son derece önemli. Sürecin önemli boyutlarınından biri Filistin devletini tanıyan devletlerin sayısını artırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kudüs'ün korunması konusunu takibe devam edeceğiz.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞAŞIRTICI DEĞİL"

İsrail'in yaptığı açıklama şaşırtıcı değil. Geçmişte de İsrail, BM'nin aldığı çok kararı kabul etmemişti" dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü destekle Kudüs kararının yanlış olduğu belirlendi. Tarihi bir karara imza attılar. Trump Yönetimi bu karar bizi bağlamıyor diyebilir. Dünya kamuoyu açısından kendilerini çok zor duruma soktukları ortada. (Tehdidlere ilişkin) düşündürücü bir tablodur bu. Bu kadar tehdit yapmaları kabul edilemez. Bu doğrudan müdahale anlamına geliyor. Hiç bir şekilde bu tehdidlere boyun eğmedik. Umarız Trump yönetimi buradan ders çıkartır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL : KARAR, İNSANLIĞIN VİCDANINDAKİ ADALET DUYGUSUNUN TECELLİSİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu’ndan çıkan bu karar insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisidir. Kudüs’ü savunmanın insanlığı savunmak olduğunun göstergesidir. Dünyanın şantajlara ve tehditlere boyun eğmeyeceğini göstermesi açısından son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

— Mahir Ünal (@mahirunal) December 21, 2017

— Mahir Ünal (@mahirunal) December 21, 2017

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: KARAR EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Karar ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da dayanışma ortaya kondu. Büyük memnuniyet duyuyoruz. 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız" dedi.

ÖMER ÇELİK: MEŞRU OLAN İLAN EDİLMİŞTİR

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararının reddedilmesi, Kudüs’ün tarihsel statüsünün altını çizmiştir ve meşru olanı ilan etmiştir" şeklinde paylaşımda bulundu.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 21, 2017

— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 21, 2017

BEKİR BOZDAĞ: BM'NİN BU KARARI İSLAM ÜLKELERİ GİBİ BM ÜYELERİNİ DE BİRLEŞTİRMİŞTİR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "BM'nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir."

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) December 21, 2017

Bekir Bozdağ, "BM üyesi 128 ülke; haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kabalığın ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti.Umarım ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır" dedi.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) December 21, 2017

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ: HALKIN ZORBALIĞA GALİP GELDİĞİ BİR GÜN OLARAK TARİHE GEÇTİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gür çağrısı cevabını buldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kudüs konusundaki kararı, hakkın zorbalığa galip geldiği bir gün olarak tarihe geçti" paylaşımında bulundu.

— Recep Akdağ (@DrRecepAkdag) December 21, 2017

KILIÇDAROĞLU: DÜNYA BARIŞI İÇİN ATILAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Ortadoğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulunda alınan Kudüs kararı, Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır." dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 21, 2017

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: ABD'NİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMIŞ, İLK KIBLEMİZ ÜZERİNDE OYNADIĞI OYUNU FİİLEN BOZMUŞTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD'nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur."

TBMM GENEL KURULU, KUDÜS TASARISININ BM'DE KABUL EDİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

TBMM Genel Kurulunda 4 parti grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının, BM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2018 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri sürerken ABD'nin kararına karşı BM'nin Kudüs karar tasarısını 9'a karşı 128 oyla kabul ettiğini duyurdu. Aydın'ın sözlerini, partiler alkışladı.

Kararın hayırlı olmasını temenni eden Aydın, ABD'nin kararı ilk açıkladığında tüm parti gruplarının buna karşı yekvücut olduğunu, ortak deklarasyonla kararı kınadığını anımsattı.

Meclisin güçlü bir ses olarak, haksızlığa, zulme karşı mazlumun yanında durduğuna işaret eden Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri aynı dirayet, cesaret ve kararlılıkla Kudüs'ün, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatını topladığını, bunu sonuç bildirgesine koydurduğunu kaydetti.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Güvenlik Konseyinde 14'e karşı bir oyla, ABD'nin oyuyla veto edildi. Dünyanın beşten büyük olduğunu, bu kararla bir kez daha gördük. Çok şükür, bütün çalışmaların ışığında, özellikle ABD'nin Güvenlik Konseyi kararına karşı tüm tehditlerine rağmen, -özellikle son iki gündür tüm üye ülkelere farklı tehditlerde bulundu- bu karardan artık güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir kez daha deklare edildi. Bu, tarihi bir adımdır. Artık tüm devletlerin eşdeğer olduğu, adil dünya düzeni kurulması noktasında önemli karardır.

Artık hiçbir ülkenin, 'Ben güçlüyüm,ben yaptım.' diyememesi gerekiyor. Haklı olanın güçlü olması lazım, doğru olanın yanında Meclisimizin, Türkiye'nin durduğu gibi bütün dünyanın durması gerekiyor. Bütün partilere bu güçlü duruşları için teşekkür ediyorum."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclisteki 4 partinin ilk günden beri ortaya koyduğu ortak tavır, İslam İşbirliği Konferansı'na buradan gönderilen güçlü mesaj ve ABD vetosuna karşı, tüm tehditlerine, şantajlarına karşı çıkan sonucun, hem bölge açısından hem Türkiye'nin arkasında durduğu Filistin davası açısından herkesi memnun ettiğini söyledi.

Trump'ın her türlü tehdit ve şantajına karşı bu kararın alınabilmesinin umut verici olduğunu kaydeden Özel, "4 partinin birlikte davrandığında hem uluslarası kamuoyunda hem de Türkiye'nin ve Türkiye'deki herkesin desteklediği davalarda ne kadar güçlü olabileceğimizin bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Filistin'in yıllardır hak ettiği yere gelemediğini belirterek, Kudüs'ün bütün semavi dinlerin ortak mekanı olduğuna işaret etti.

Kerestecioğlu, bu nedenle yapılması gerekenin, hiçbir çifte standart uygulamadan, bunu iç ve dış politikaya malzeme yapmak değil, dünyanın neresinde mazlum hak varsa onlar için mücadeleye destek vermek olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da BM Genel Kurulunun kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu kararda Türkiye'nin yanında olan bütün ülkelere teşekkür eden Usta, bunun, mazlumların ve Türkiye'nin zaferi olduğunu kaydetti. Usta, Erdoğan'ın tavrını da takdir etmek gerektiğini vurguladı.

Usta, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, hiçbir şekilde İsrail'in başkenti olamayacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da kararın hayırlı olmasını diledi.

Muş, TBMM'nin, hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri Filistin halkının, doğru olanın yanında durduğunu anlatarak, bugün BM Genel Kurulunda alınan kararın, Filistin halkına, onların davalarının, mücadelelerinin haklı olduğu mesajı olduğunu söyledi.

Bunun, "Veto gücüne sahibim, siz istediğiniz kadar toplanın, veto ederim." anlayışının nasıl geri döndürüldüğünün oylaması olduğunu belirten Muş, dünyanın beşten büyük olduğunun, önemli sonuçlarından birisi olduğunu vurguladı.

Muş, AK Parti ve Türkiye olarak Kudüs meselesinde Filistin halkının yanında olduğunu ifade ederek, sonucun tüm bölge için hayırlar getirmesini, sürecin buraya gelmesinden sorumlu olanların bundan sonuç çıkarmasını istedi.

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