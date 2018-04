Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) Başkanı Arda Ermut, NGN Grubu’nun İstanbul’da 150 milyon dolarlık yatırımla kurduğu yeni veri merkezinin, yerli ve milli teknoloji hamlesi için stratejik önemde olduğunu söyledi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türkiye ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren teknoloji grubu NGN’nin İstanbul Tuzla’da yer alan “Star of Bosphorus” (Boğaz’ın Yıldızı) adlı veri merkezinin (data center) açılışında konuşan Ermut, “Veri merkezi yatırımı, bilgi güvenliğinin ve bilginin korunmasının çok önemli olduğu bu dönemde, finans sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektör için büyük önem arz ediyor” dedi.



Ermut, “Bu aynı zamanda yüksek teknoloji içeren bir yatırım. Ajans olarak yatırım çekerken özellikle teknoloji transferi sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımlara ve sektörlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, bu yatırım bizim için çok önemli, çünkü ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız” diye konuştu.



150 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPILDI



İsviçre merkezli ADM Ventures grubunun yönettiği NGN’nin ‘Star of Bosphorus’ yatırımının tanıtımında konuşan NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, veri merkezi Star of Bosphorus’u 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla hayata geçirdiklerini aktararak, “Veri merkezi, sektör için yeni standartlar belirleyecek” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler