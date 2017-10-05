Artvin ’de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılan ve 19 Mayıs 2012’de törenle açılışı yapıldıktan sonra vakıfla Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle 5 yıldır ziyaret edilemeyen; 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı’nın bulunduğu Atatepe, turizme açıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe’deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan, şehrin seyir terası olarak yerli turistlerin uğrak yerleri arasında. Yaklaşık 4 dönümlük arazide inşa edilen alanda, Atatürk Heykeli’nin yanı sıra içerisinde Artvin Belediyesi’ne ait restoran, kafeterya, mescit ve tuvaletlerin bulunduğu sosyal tesis ile yapımı devam eden ve henüz yüzde 70’i tamamlanan atıcılık poligonu bulunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Atatepe’nin turizm kenti olmayı hedefleyen Artvin için çok önemli bir yer olduğunu belirterek “Turizm kenti olan Artvin’de bu tür destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Atatepe, Artvin’deki en önemli 5-6 turizm noktasından bir tanesi. 3 vadiye hâkim bir tepe. Muhteşem bir seyir terası” bilgisini verdi.

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