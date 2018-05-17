Nutella ve Kinder markalarıyla bilinen Ferrero'nun yetkilileri, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ferrero Fındık Genel Müdürü Gagliasso, fındıkta fiyat yerine kaliteye öncelik verdiklerini belirterek, "Biz fındık tüccarı değiliz. Fındığı ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimize kaliteli ürünler sunmak istiyoruz. Kaliteli fındığa yüksek fiyat ödemeye hazırız ve bunu bu yıl yaptık." diye konuştu.
Gagliasso, bazı çikolata üreticilerinin ürünlerinde fındık kullanmayı durdurmasının hatırlatılması üzerine, Ferrero için böyle bir uygulamanın söz konusu olamayacağını söyledi. Gagliasso, "Biz fındığı kullanmaya devam edeceğiz. Bu yüzden fındıkta kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
"Türkiye için risk yok"
Ferrero’nun fındık ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye dışındaki üreticilere yöneldiği yönündeki iddialara ilişkin de Gagliasso, şunları kaydetti:
"Gelecek 10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak hiçbir ülke yok. Türkiye küresel fındık üretiminin yüzde 75’i gerçekleştiriyor. Burada Türkiye için bir risk yok. Fakat önemli olan, Türkiye'nin uluslararası alandaki fındık talebine uyumlu olarak arz zincirini sürdürmesi. Bunun için daha fazla kalite, daha fazla yenilik, daha fazla makineleşme çok önemli hale geliyor. Uluslararası piyasa ve bizler, kaliteli fındığa yüksek fiyat ödemeye hazırız."
Ferrero Türkiye'den 1 milyar euroluk ciro
Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili de Ferrero’nun dünyadaki 19. fabrikasını 2013'de Manisa'da açtığını hatırlatarak, bu fabrikanın sadece Türk piyasasına üretim yapmadığını, buradan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat yapıldığını ifade etti.
Ferrero'nun geçen yıl küresel anlamda 10,5 milyar avro ciro yaptığının bilgisini veren Marsili, Ferrero Türkiye'nin ise geçen yılı 700 milyon avrosu ihracat olmak üzere 1 milyar euro ciroyla kapattığını, bu cirodan çok memnun olduklarını ve bu sene bu rakamı artırmak istediklerini söyledi.
Marsili, fındığın Ferrero ürünlerinin ana maddesi olduğunu belirterek, "Türkiye dünyadaki en büyük fındık üreticisi olmasından dolayı bizim için çok önemli. Fındık alımı yaptığımız İtalya, Azerbaycan, Gürcistan ve Şili gibi pazarlar var ama ana ülke Türkiye ve diğerleriyle karşılaştırılamaz. Türkiye'de fındık kalitesi çok iyi." diye konuştu.
Giresun'daki kaliteli fındığın dünyanın hiçbir bölgesinde yetişmediğini anlatan Marsili, Ferrero markasını doğduğu yer olan İtalya'nın Alba şehrinin Giresun ile kardeş şehir ilan edildiğini hatırlattı.
Fiyat dalgalanmalarına karşı bakanlıkla çalışma
Fındık fiyatlarındaki dalgalanmalara değinen Marsili, şöyle devam etti:
"Türkiye'deki fındık fiyatlarındaki dalgalanmadan biz de memnun değiliz. Fiyatlar bir yıl 9-10 lira, başka bir yıl 13 lira veya 7 lira oluyor. Fiyatları önceden bilmemiz bizim için daha iyi ama sorun fiyatın bizim tarafımızdan değil de piyasa tarafından belirlenmesi. Şunu sormamız lazım, fındık üreticileri için daha iyi bir fiyat ortamı nasıl oluşturabiliriz. Bu konuda Tarım Bakanlığı ile çalışmaya başladık. Çünkü fiyatları önceden bilmek, Türk çiftçileri ve Ferrero için iyi olacak."
Fındıkta modernizasyon vurgusu
Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aldo Kaszlowski de Ferrero'nun en önemli yatırımlarının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'ye kazan-kazan düşüncesiyle geldik ve bu şekilde devam ettireceğiz." dedi.
Kaszlowski, üreticilerin maliyetini düşürmeleri için desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle kaliteyi ve verimliliği yükseltecek bir modernizasyon gerekir. Türkiye'de bu konularda reform şart. Ferrero olarak biz teknoloji transferi gerçekleştirme ve çalışma şekillerini öğretme konularında yardım etmek için hazırız." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.