Nutella ve Kinder markalarıyla bilinen Ferrero'nun yetkilileri, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Gagliasso, fındıkta fiyat yerine kaliteye öncelik verdiklerini belirterek, "Biz fındık tüccarı değiliz. Fındığı ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimize kaliteli ürünler sunmak istiyoruz. Kaliteli fındığa yüksek fiyat ödemeye hazırız ve bunu bu yıl yaptık." diye konuştu.

Gagliasso, bazı çikolata üreticilerinin ürünlerinde fındık kullanmayı durdurmasının hatırlatılması üzerine, Ferrero için böyle bir uygulamanın söz konusu olamayacağını söyledi. Gagliasso, "Biz fındığı kullanmaya devam edeceğiz. Bu yüzden fındıkta kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye için risk yok"

Ferrero’nun fındık ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye dışındaki üreticilere yöneldiği yönündeki iddialara ilişkin de Gagliasso, şunları kaydetti:

"Gelecek 10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak hiçbir ülke yok. Türkiye küresel fındık üretiminin yüzde 75’i gerçekleştiriyor. Burada Türkiye için bir risk yok. Fakat önemli olan, Türkiye'nin uluslararası alandaki fındık talebine uyumlu olarak arz zincirini sürdürmesi. Bunun için daha fazla kalite, daha fazla yenilik, daha fazla makineleşme çok önemli hale geliyor. Uluslararası piyasa ve bizler, kaliteli fındığa yüksek fiyat ödemeye hazırız."

Ferrero Türkiye'den 1 milyar euroluk ciro

Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili de Ferrero’nun dünyadaki 19. fabrikasını 2013'de Manisa'da açtığını hatırlatarak, bu fabrikanın sadece Türk piyasasına üretim yapmadığını, buradan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat yapıldığını ifade etti.

Ferrero'nun geçen yıl küresel anlamda 10,5 milyar avro ciro yaptığının bilgisini veren Marsili, Ferrero Türkiye'nin ise geçen yılı 700 milyon avrosu ihracat olmak üzere 1 milyar euro ciroyla kapattığını, bu cirodan çok memnun olduklarını ve bu sene bu rakamı artırmak istediklerini söyledi.

Marsili, fındığın Ferrero ürünlerinin ana maddesi olduğunu belirterek, "Türkiye dünyadaki en büyük fındık üreticisi olmasından dolayı bizim için çok önemli. Fındık alımı yaptığımız İtalya, Azerbaycan, Gürcistan ve Şili gibi pazarlar var ama ana ülke Türkiye ve diğerleriyle karşılaştırılamaz. Türkiye'de fındık kalitesi çok iyi." diye konuştu.

Giresun'daki kaliteli fındığın dünyanın hiçbir bölgesinde yetişmediğini anlatan Marsili, Ferrero markasını doğduğu yer olan İtalya'nın Alba şehrinin Giresun ile kardeş şehir ilan edildiğini hatırlattı.

Fiyat dalgalanmalarına karşı bakanlıkla çalışma

Fındık fiyatlarındaki dalgalanmalara değinen Marsili, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki fındık fiyatlarındaki dalgalanmadan biz de memnun değiliz. Fiyatlar bir yıl 9-10 lira, başka bir yıl 13 lira veya 7 lira oluyor. Fiyatları önceden bilmemiz bizim için daha iyi ama sorun fiyatın bizim tarafımızdan değil de piyasa tarafından belirlenmesi. Şunu sormamız lazım, fındık üreticileri için daha iyi bir fiyat ortamı nasıl oluşturabiliriz. Bu konuda Tarım Bakanlığı ile çalışmaya başladık. Çünkü fiyatları önceden bilmek, Türk çiftçileri ve Ferrero için iyi olacak."

Fındıkta modernizasyon vurgusu

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aldo Kaszlowski de Ferrero'nun en önemli yatırımlarının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'ye kazan-kazan düşüncesiyle geldik ve bu şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Kaszlowski, üreticilerin maliyetini düşürmeleri için desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle kaliteyi ve verimliliği yükseltecek bir modernizasyon gerekir. Türkiye'de bu konularda reform şart. Ferrero olarak biz teknoloji transferi gerçekleştirme ve çalışma şekillerini öğretme konularında yardım etmek için hazırız." dedi.