Aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski beslenme alanını yitiren kızıl geyiklerin nesli, Türkiye’nin ilk üretim çiftliği olan Belgrad Ormanı’ndaki Bahçeköy Yaban Hayatı Üretim İstasyonu’nda yeniden çoğaltılıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 100 hektarın üzerinde bir alanda yaban hayat şartlarına uygun şekilde üretilen geyikler belirli aralıklarla, doğal yaşamlarını sürdürmesi için kendilerine uygun illere gönderiliyor.

Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, “1959 yılında 9 kızıl geyikle üretime başlayan istasyonun temel amacı, doğada azalan yaban hayatı popülasyonlarını desteklemek.

Buradan 300’ün üzerinde hayvan nakledildi. Kocaeli, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, 2014 yılında Gümüşhane ve Giresun’a ve bu yıl Kahramanmaraş’a hayvan naklettik.

Bugün fiili olarak 49 hayvanımız var. 61 tane vardı, 12 erkeği naklettik. 49 kızıl geyiğin 15’i erkek 34 tanesi de dişi” dedi.

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